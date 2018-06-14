5 июня состоялся пленум Совета Гомельского областного объединения профсоюзов





Участники встречи обсудили выполнение соглашения между Гомельским облисполкомом, областным союзом нанимателей и областным объединением профсоюзов на 2016—2018 годы, а также перспективы выработки документа на следующий период. На пленуме в числе приоритетных вопросов и задач профсоюзов были названы занятость людей, заработная плата, безопасность труда, сохранение социальной поддержки. По результатам встречи было подписано соглашение между облисполкомом, нанимателями и профсоюзами, которое оценивается как дополнительный инструмент для дальнейшего развития не только отдельных организаций, но и области в целом. В то же время взаимная заинтересованность социальных партнёров способствует тому, что документ не только сохраняет, но и усиливает права и гарантии работников. Как отметил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, обязательство обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения области является одним из основных блоков соглашения.