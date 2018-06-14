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В яслях-саду №1 города Ветки прошла тематическая неделя «Азбука безопасности»
15.06.2018 — Разное | Новости Ветки
С 4 по 8 июня для воспитанников дошкольного учреждения образования были организованы спортивные и музыкальные развлечения. Всего в мероприятиях приняли участие 65 ребятишек.
Для того чтобы заинтересовать детей, педагоги всех групп вместе с музыкальным руководителем и руководителем по физвоспитанию использовали разные формы взаимодействия: занятия, беседы, дискуссии, разыгрывание игровых сюжетов. Малыши с огромным удовольствием участвовали в дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных играх. В ходе таких игр девчонки и мальчишки узнали, какие опасные предметы есть в быту, как правильно переходить дорогу, как вести себя во время пожара и многое другое. Для более наглядной информации во всех группах появились уголки безопасности, где находятся макеты, комплекты дорожных знаков, настольные игры, познавательная и художественная литература.
По словам заведующей детским садом Ирины Лапицкой, безопасность жизни ребёнка и охрана его здоровья — одна из актуальнейших задач дошкольного воспитания. Поэтому основная цель проведения данной тематической недели — сформировать у детей навыки безопасного поведения в детском саду и за его пределами, познакомить с правилами дорожного движения и пожарной безопасности, а также правилами общей безопасности жизнедеятельности.
С. ВОРОБЕЙ.
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