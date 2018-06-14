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Безопасность детей во время летних каникул стала главной темой очередного селекторного совещания

15.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Безопасность детей во время летних каникул стала главной темой очередного селекторного совещания

Безопасность детей во время летних каникул стала ключевой темой селекторного совещания, которое проходило в режиме видеоконференции 11 июня в здании райисполкома. Обращаясь к представителям областных и районных субъектов профилактики, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов потребовал не допустить трагедий в детских лагерях, а также усилить безопасность детей на дорогах, в местах массового скопления людей, таких как парки скверы и пляжи, и на открытых игровых и спортивных площадках.

Было заслушано выступление замначальника управления образования Гомельского облисполкома Жанны Жданович о проводимых мероприятиях по вопросу профилактики детского травматизма и гибели несовершеннолетних от внешних причин. Жанна Анатольевна обозначила имеющиеся проблемы в работе и принимаемые меры по их решению, подчеркнув, что ситуацию с детским травматизмом можно переломить только с помощью совместной активной работы всех субъектов профилактики.

Исполняющий обязанности начальника Гомельского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Александр Кузьменков выступил с результатами проверки, которой подверглись  аттракционы, надувные горки и игровые устройства для детей у торговых и развлекательных центров Гомеля. В ходе проведённого мониторинга был выявлен ряд нарушений. Так, к примеру, надувные горки устанавливают прямо у края проезжей части дороги, что совершенно недопустимо и требует принятия определённых мер.

Во время селекторного совещания была рассмотрена ещё одна не менее важная тема — профилактика гибели пожилых граждан и инвалидов. Перед участниками выступил зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Александр Ляшенко. Он озвучил, что в Гомельской области проживает более 338 тысяч пожилых граждан, почти 23 тысячи одиноких стариков и инвалидов. И всем им нужна помощь и  дополнительная социальная защита.

Что касается непосредственно работы смотровых комиссий по Ветковскому району по данной категории граждан, то в целом она налажена неплохо. С начала года было обследовано 222 домовладения, в которых проживают одинокие граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды. Выявлено 14 нарушений, почти все они уже устранены. В домовладениях и квартирах одиноких пенсионеров и инвалидов установлено 107 автономных пожарных извещателей. Всего же за последние месяцы смотровыми комиссиями и субъектами профилактики обследовано 2150 домовладений и квартир граждан.

По итогам селекторного совещания был выработан ряд важных рекомендаций, направленных на практические методы решения проблемы.

Снежана КОРШИКОВА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Безопасность детей во время летних каникул стала ключевой темой селекторного совещания, которое проходило в режиме видеоконференции 11 июня в здании...
 
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