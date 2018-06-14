В Бресте троллейбус сбил 12-летнюю велосипедистку, которая ехала по переходу

В Бресте шестиклассница на велосипеде попала под колеса троллейбуса. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 14 июня, около 19.20, на улице 28 Июля. По предварительной информации, 44-летний водитель троллейбуса ехал со стороны улицы Суворова в направлении улицы Луцкой. За перекрестком с улицей Чичерина он совершил наезд на девочку, которая ехала на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП 12-летняя девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.