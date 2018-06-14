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"Прямую линию" с жителями Бешенковиччины проведёт заместитель председателя райисполкома Н. А. Заблоцкий
15.06.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)
В субботу, 16 июня, "прямую линию" с жителями Бешенковиччины проведёт заместитель председателя райисполкома Н. А. Заблоцкий. Задать вопросы Николаю Анатольевичу можно будет с 9 до 12 часов по телефону 6-40-59.
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"Прямую линию" с жителями Бешенковиччины проведёт заместитель председателя райисполкома Н. А. Заблоцкий
В субботу, 16 июня, "прямую линию" с жителями Бешенковиччины проведёт заместитель председателя райисполкома Н. А. Заблоцкий. Задать вопросы Николаю...
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