В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приём граждан в БООР 19 июня 2018 года с 09.00 до 12.00 в учреждении Бешенковичская РОС РГОО «БООР», по адресу; г.п.Бешенковичи, ул. Хараборкина, д.1Зд состоится выездной прием граждан, в...

19 июня 2018 года с 09.00 до 12.00 в учреждении Бешенковичская РОС РГОО «БООР», по адресу; г.п.Бешенковичи, ул. Хараборкина, д.1Зд состоится выездной прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц и прямая телефонная линия по телефону 6-39-35 по вопросам природоохранного законодательства исполняющим обязанности начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Моторо Дмитрием Валерьевичем.