Если планируете отдых за границей

За 5 месяцев текущего года отделением по гражданству и миграции Червенского РОВД выдано жителям района около одной тысячи паспортов. Несомненно, многие граждане, в том числе и заботливые родители, продумали заранее время и место проведения отпуска, подготовили себе и несовершеннолетним детям необходимые документы для выезда за рубеж, не дожидаясь наступления летних месяцев. Тем, кто еще планирует свой отпуск, примите во внимание следующие советы.

Заранее позаботьтесь об оформлении паспорта себе…

Необходимо знать, что паспорт гражданина Республики Беларусь является документом, удостоверяющим личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающим гражданство и право его владельца на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь.

Гражданам, которые не обменяли свои недействительные паспорта, следует помнить, что в соответствии с частью 3 статьи 23.53 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, они могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин (в текущем году отделением по гражданству и миграции Червенского РОВД к административной ответственности привлечены 56 граждан Республики Беларусь).

Для получения (обмена) паспорта гражданину необходимо обратиться к лицу, уполномоченному на ведение паспортной работы (ОГиМ, ЖКХ, сельские Советы, и т.д.), и представить в зависимости от ситуации документы, предусмотренные пунктами 11.1, 11.2 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010. Срок оформления паспорта не превышает 1 месяца, оплата госпошлины составляет 1 базовую величину. При желании гражданина получить паспорт в ускоренном порядке (до 15 дней), необходима дополнительная оплата в размере 1 базовой величины.

И еще один важный нюанс: ранее выданные паспорта гражданина Республики Беларусь действительны до срока, указанного в них. Однако, в случае выезда в страны Евросоюза, чтобы получить шенгенскую визу, нужно иметь паспорт, с момента выдачи которого прошло менее 10 лет и срок действия которого не истекает ранее, чем за 3 месяца от даты планируемого выезда из страны, входящей в состав ЕС.

… и детям до 14 лет

Паспорт обязан иметь каждый гражданин Республики Беларусь, достигший 14-летнего возраста. Однако, для пересечения Государственной границы Республики Беларусь паспорт необходим гражданину в любом возрасте.

При подаче документов для выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь, ребенку, не достигшему 14-летнего возраста, впервые, законный представитель несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь представляет:

• заявление;

• свидетельство о рождении несовершеннолетнего;

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего;

• 4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом);

• документы, необходимые для регистрации по месту жительства;

• документ, подтверждающий внесение платы;

• письменное ходатайство организации, имеющей право осуществлять за счет иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, – для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке;

• копия решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения о направлении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет на лечение за пределы республики для получения медицинской помощи – для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном порядке.

Дети, не достигшие 14-летнего возраста, документируются бесплатно (срок осуществления административной процедуры 1 месяц). Если хотите получить паспорт в ускоренном порядке (за 15 дней), необходимо оплатить 1 базовую величину (24.50 руб.).

Следует помнить, что если несовершеннолетний пересекает границу с одним из законных представителей, то согласие второго не требуется, если же он следует без сопровождения законных представителей, то ему либо сопровождающему лицу необходимо иметь при себе согласие обоих законных представителей, заверенное нотариально либо в подразделении по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства родителя или несовершеннолетнего, либо компетентным органом, должностным лицом иностранного государства.

В случае отсутствия одного из родителей или невозможности получения его согласия, несовершеннолетний может выезжать из Республики Беларусь по имеющемуся у него паспорту без сопровождения родителей, но с письменного согласия одного из них при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы одного из следующих документов:

* копии решения суда о возможности выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего без согласия другого родителя;

* копии решения суда о признании другого родителя недееспособным;

* копии решения суда о лишении другого родителя родительских прав;

* копии постановления (определения) суда либо органа уголовного преследования об объявлении розыска другого родителя;

* брачного договора или Соглашения о детях, в которых предусмотрена возможность выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего без согласия другого родителя, либо их копии;

* свидетельства о смерти другого родителя или его копии;

* копии решения суда об объявлении другого родителя умершим;

* копии решения суда о признании другого родителя безвестно отсутствующим;

* справки органа, регистрирующего акты гражданского состояния, о том, что запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке, или ее копии.

В соответствии с гражданским законодательством не только родители являются законными представителями несовершеннолетних. К иным законным представителям относятся усыновители, опекуны, попечители. Документами, подтверждающими статус таких законных представителей, являются:

* свидетельство об усыновлении (удочерении) или копия решения суда об усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего – в случае, если усыновитель не записан в книге записей актов о рождении в качестве родителя усыновленного (удочеренного) им несовершеннолетнего;

* удостоверение на право представления интересов подопечного;

* копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним и назначении гражданина опекуном или попечителем несовершеннолетнего;

* договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью;

* договор об условиях воспитания и обеспечения несовершеннолетнего в детском доме семейного типа.

Для оздоровления несовершеннолетние могут выезжать из Республики Беларусь в составе общих или специальных организованных групп детей в сопровождении одного из родителей либо без их сопровождения, но с письменного согласия одного из родителей. Сопровождающее детей лицо предъявляет сотруднику органа пограничной службы списки детей, выезжающих на оздоровление за рубеж в составе общей или специальной организованной группы, и сопровождающих их лиц. Такие списки должны быть заверены организацией, имеющей право осуществлять деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, с разрешением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, подтверждающим гуманитарный характер поездки.

Таков общий порядок выезда несовершеннолетних граждан за пределы нашего государства. В случае если один из родителей с ним не согласен, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из Республики Беларусь своего несовершеннолетнего ребенка.

Часы приема граждан отделением по гражданству и миграции Червенского РОВД, расположенном по адресу: г.Червень, ул.Ленинская,44. Прием документов и выдача паспорта осуществляется в к.109, (тел.52432):

вторник, пятница: с 08-00 до 13- 00 часов и с 14-00 до 17-00 часов;

среда с 11-00 до 15-00 часов и с 16-00 до 20-00 часов,

четверг, суббота: с 08-00 до 13-00 часов.

Наталья Маденова, начальник ОГИМ Червенского РОВД майор милиции