Паломническая поездка в Борисов

Для детей, участников православного фестиваля «Пасхальный перезвон», каникулы начались с увлекательной и полезной для души паломнической поездки по святым местам Борисовского благочиния. Юные артисты хорошо потрудились в течение учебного года, в результате достойно выступили на районном фестивале, а в награду им служители храма святителя Николая Чудотворца и работники отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Червенского райисполкома организовали эту экскурсию. Дорога была не скучной, учили песни детского музыкального катехизиса «Хорошо весьма», «Утренняя молитва».



И вот, первая остановка в городе Борисове — храм святого великомученика Георгия Победоносца. Поставили свечи, приложились к святыням, поклонились Кресту и отправились дальше, в Кафедральный собор Воскресения Христова, где настоятелем является сам епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Нас встретил иерей Игорь Васько, он является настоятелем храма святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Борисова. Отец Игорь интересно рассказывал об истории строительства собора, о том, как создавались храмы, о символичном смысле каждого элемента архитектуры, почему храм сравнивают с кораблём, плывущим по бушующему океану. Затронула душу история о том, как люди спасали Свято-Воскресенский собор от разрушения. Глядя на здание сегодня, с трудом верится, что оно совсем недавно было всё в огромных трещинах, через которые можно было проникнуть внутрь. Теперь кафедральный собор города Борисова выглядит празднично и величественно.

Перед тем как войти в храм, юные паломники обошли вокруг него, посчитали все купола, которых оказалось девять. В Свято-Воскресенском соборе три Престола: главный престол — во имя Воскресения Христова, по правой стороне во имя Александра Невского, а по левой — Святого Равноапостольного князя Владимира. В левом углу собора находится большая икона Божией Матери «Всецарица», перед которой люди просят помощи в исцелении от онкологии.

Обойдя весь зал и поставив свечи под иконами, мы прошли в баптистерий. Там кроме чаши для окунания младенцев, есть купель для взрослых в виде маленького бассейна со ступеньками. Над купелью на стене под аркой изображен Иисус Христос, принимающий Крещение.

После экскурсии ребят пригласили в трапезную. Подкрепившись, воспитанники Воскресной школы при храме святителя Николая Чудотворца, Детской школы искусств г.Червеня и Центра детского творчества г.п. Смиловичи отправились в монастырь, построенный в честь блаженной Ксении Петербургской в деревню Барань.

В монастырь прибыли к началу Всенощного Бдения, поэтому, имели возможность помолиться вместе с сестрами обители, затем поставили свечи и тихонько вышли на нижний этаж собора, который называется «нижним собором в честь святого преподобного Серафима Саровского». Этаж разделён арочными перекрытиями в форме креста, каждое крыло как отдельный зал. В каждом зале стоят «стосити» такие кресла-скамеечки, на которых можно сидеть, а можно только слегка присесть, они предназначены для многочасовой службы. Монахиня- экскурсовод рассказывала, что этот монастырь совсем молодой, он получил Устав в 2002 году, а в ноябре 2007 года случился пожар, насельницы обители успели выбежать, но пожар был настолько молниеносным, что спасти практически ничего не удалось. На месте сгоревшего корпуса был установлен деревянный поклонный крест, а в последующие годы устроен большой цветник. Одно из чудес, которое явила святая блаженная матушка Ксения, произошло во время пожара. На месте пепелища под завалами был найден металлический сейф, весь деформированный, а писаная икона святой блаженной Ксении, которая до пожара находилась в келье на сейфе, осталась практически невредимой. Сейчас она находится в главном храме, о пожаре напоминает лишь темная небольшая отметина справа на киоте, да чуть вздувшаяся на иконе краска, которая при этом не утратила яркость.

На территории монастыря находится храм Георгия Победоносца, очень маленький, но такой изящный и прекрасный. В каждой детали орнамента архитектуры и утвари выдержан стиль и тема победы св. Георгия над змеем.

В корпус, где проживают и трудятся монахини, нас, конечно же, не впустили, но проводили посмотреть огороды, территорию монастыря, что мы с удовольствием и сделали. Окунулись в животворный источник, набрали святой водички и отправились в обратный путь.

Хочется надеяться, что Милостью и благодатью своею Господь коснется детских сердец, вразумит и наставит всех на путь спасения!

Благодарим за помощь в организации и проведении поездки, за выделенный транспорт директора нефтебитумного завода Александра Храмцова, а также благодарим гостеприимных сотрудников Борисовского Епархиального Управления и сестер обители святой блаженной Ксении Петербургской, работников отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Червенского райисполкома.

Наталья Лазовская, Любовь Джафарова