|
Игроки сборной Саудовской Аравии будут наказаны федерацией футбола за разгромное поражение от россиян
Руководитель федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что трое игроков национальной команды подвергнутся дисциплинарным взысканиям за плохую игру в матче открытия ЧМ-2018 с Россией.
Речь идёт о нападающем Мухаммеде Аль-Сахлави, защитнике Умаре Хавсави и вратаре Абдулле Аль-Маюфе. Правда, объективности ради, голкипера сложно обвинить в пропущенных его командой мячах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки сборной Саудовской Аравии будут наказаны федерацией футбола за разгромное поражение от россиян
Руководитель федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что трое игроков национальной команды подвергнутся дисциплинарным взысканиям за плохую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)