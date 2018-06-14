О чеках «Имущество»

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Несвижский районный исполнительный комитет информирует, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 г. № 79 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 30 июня 2019 г.

Приватизационный чек «Имущество» является государственной именной ценной бумагой Республики Беларусь, обеспечен государственной собственностью, подлежащей безвозмездной передаче гражданам Республики Беларусь, и свидетельствует о праве его владельца на долю в приватизируемой государственной собственности.

В период обращения чеков «Имущество» граждане Республики Беларусь имеют право обменять принадлежащие им чеки на акции открытых акционерных обществ, находящиеся в собственности государства. Приобретая акции, гражданин становится акционером и, в соответствии с законодательством, имеет право участвовать в управлении хозяйственным обществом, в том числе распределении его прибыли, в также продавать, дарить акции.

Обмен чеков «Имущество» на акции осуществляется в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства, где открыты специальные чековые счета граждан. В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» в филиалах ОАО «АСБ «Беларусбанк», обслуживающих население Минской области, предлагаются акции 32 акционерных обществ республиканского и областного значения.

Подробную информацию об обмене можно получить в отделениях банка и на официальном сайте банка www.belarusbank.by по ссылкам «частным лицам — вклады и инвестиции — ценные бумаги — обмен акций предприятий на ИПЧ «Имущество». Сведения об итогах финансово-хозяйственной деятельности обществ и о величине начисляемых дивидендов размещены на Едином портале финансового рынка www.portal.gov.by .

Л.В. МЕДВЕДЕВА,

заместитель председателя Несвижского райисполкома