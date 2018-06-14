«Мы — жители планеты Земля». На Несвижчине прошел XVI районный экологический форум

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В прошлую пятницу в кинотеатре «Салют» состоялся финал XVI районного экологического форума «Мы — жители планеты Земля».

От имени районной власти детей и педагогов за проведенную в экологическом направлении работу поблагодарил заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета Александр Балтенков. Он также вручил грамоты Несвижского райисполкома за организацию экологического воспитания и образования молодежи, активное участие в проведении экологических мероприятий директору центра дет-ского творчества Несвижского района Ольге Русецкой и ее заместителю Ниле Ачкас, методисту центра детского творчества Несвижского района Кристине Скрибе, директору СШ № 4 г. Несвижа Зое Маляр, заведующему яслями-садом № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» Ольге Пуляк, заведующему Сновским яслями-садом Елене Гречко. Были вручены также денежные сертификаты райисполкома за победу в районном конкурсе на лучшее ландшафтное оформление территории учреждений образования: ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» занял в нем 1 место, 2 место — у СШ № 4 г. Несвижа, 3 место разделили Сновский ясли-сад и ясли-сад № 5 г. Несвижа. В районном конкурсе на лучшее ландшафтное оформление территории учреждений культуры 1 место было присуждено Ужанковской сельской библиотеке-клубу, 2 — Юшевичскому сельскому дому культуры, 3 — Ланскому сельскому дому культуры. Победителями районной акции «Посади дерево» стали соответственно СШ № 4 г.Несвижа, Сновская СШ, Липский УПК д/с-СШ, а районной акции «Чистый пруд» — команды «ЗОЖ», «Начало начал» и «Чистые ручки» Несвижского колледжа имени Якуба Коласа. Больше всех собрали отработанных элементов питания СШ № 4 г.Несвижа, СШ № 3 г.Несвижа, Лысицкий УПК д/с- СШ.

От имени Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды участников и гостей XVI районного экологического форума приветствовал заместитель начальника комитета Тадеуш Прокопович. Он вручил Благодарность областной структуры главному специалисту Несвижской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексею Позняку.

О работе учреждений образования района по экологическому воспитанию рассказала начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Клишевич. Она же вручила награды победителям конкурса рисунков «Как прекрасен этот мир», конкурса фотографий «Зелёная планета», конкурса поделок из бытовых отходов «Сохраним планету чистой», районной акции «Энергетическая почта», конкурса костюмов из вторсырья «Эко-мода».

Начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Гринкевич провел награждение победителей районного конкурса на лучшие агитбригады «Войти в природу другом», конкурса на лучший скворечник «Встречаем пернатых друзей», конкурса видеороликов «Палитра родного города».

По уже сложившейся традиции, учреждение образования района, которое по итогам года стало лучшим по пропаганде экологического воспитания подрастающего поколения, было награждено переходящим хрустальным глобусом, учрежденным почетным экологом, почетным гражданином г. Несвижа Марией Худой. Она и вручила награду СШ №4 г. Несвижа в лице ее директора Зои Маляр.

Участников и гостей мероприятия порадовали выступления агитбригад СШ № 3 и № 4 г. Несвижа, Новоселковского УПК д/с-СШ, а также музыкальные подарки от танцевального коллектива «Капелька» центра детского творчества Несвижского района и учащейся центра Дарьи Мамчиц. Выступления юных экологов еще раз напомнили всем, что человек неотделим от природы и всегда учится у нее, призвали уважать законы природы. Только в содружестве с природой мы с вами можем быть счастливы в нашем общем доме — на планете Земля!

Софья ЛЮБАНЕЦ