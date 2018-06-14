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В Москве охрана не узнала Марадону и не пускала его на парковку "Лужников"
15.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Марадона шёл на парковку, но охрана сначала не узнала знаменитого аргентинца, поэтому не пропускала его.
Курьезный случай снял на видео корреспондент "Р-Спорт" Семен Галькевич и опубликовал в Twitter. Сегодня на чемпионате мира по футболу в России пройдут три матча.
В группе А футболисты Уругвая в Екатеринбурге в 15.00 встретятся с командой Египта. Болельщики ожидают противостояния лидеров атак двух команд - уругвайца Луиса Суареса из "Барселоны" и египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". В квартете В сборные Ирана и Марокко в 18.00 начнут свою встречу в Санкт-Петербурге. В 21.00 в Сочи действующий чемпион Европы сборная Португалии с лучшим бомбардиром Лиги чемпионов Криштиану Роналду из мадридского "Реала" сыграет с Испанией, в которой накануне старта мирового первенства Фернандо Йерро сменил на посту главного тренера Хулена Лопотеги.
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Марадона шёл на парковку, но охрана сначала не узнала знаменитого аргентинца, поэтому не пропускала его. Курьезный случай снял на видео корреспондент...
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