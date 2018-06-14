Историческое кирпичное здание на Машерова оштукатурили и красят в розовый

Двухэтажное здание по Машерова, 3 выделялось своей текстурой – старый красный кирпич. Сразу было видно, что это не какой-то новодел, а повидавшая на своем веку постройка. Еще до революции в здании было полицейское управление, оно пережило войну и до сих пор в нем работают люди. Вот только внезапно у кого-то разыгралась фантазия и тяга к авангарду: того самого текстурного кирпича больше не видно. Всю стенку заштукатурили и покрасили.

Неравнодушные минчане уже начинают выяснять в исполкоме и Минкульте, кто же согласовал такой «ремонт», который превращает дореволюционное здание, обладающее историко-культурной ценностью, в вырвиглазный новодел.