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Управления образования переименовали. Чиновники не могут объяснить, зачем
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В беларуском образовании наконец-то «большие» перемены. Вот только толка от них никакого нет, на качество подготовки они не повлияют, зарплаты учителям не повысят. Потому что это просто переименование: все исполкомовские управления образования стали «управлениями по образованию»,
Что поменялось
По сути, ничего. Только добавили «по». Это повлияет лишь на расходы, связанные с ребрендингом. Например, чиновников в образовании около ста тысяч. Если табличка на его кабинете стоит 2 доллара, то только на новые придется потратить 200 тысяч долларов. И это без работ по снятию старых и монтажу новых. А это тоже деньги.
Что говорят в министерстве образования
«Решение по переименованию принимали местные органы власти — облисполкомы и горисполкомы. Раньше они назывались управлениями образования, спорта и туризма. Сейчас произошли структурные изменения, и они называются управлениями по образованию. Они с нами это согласовывали», — говорит пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая. То есть в переименовании управлений образования министерство образования не участвовало.
А что говорят в исполкомах
«С 1 июня мы стали называться управлением по образованию. Был отдел образования, спорта и туризма. Спорт и туризм от нас отделили», — сказали в приемной пинского управления. Это значит, что и спортивные управления переименовывать придется, так что затраты «образованием» не ограничатся.
Секретарь Главного управления по образованию в Брестской области вообще забыла наставления президента, который
«Данное решение принято на основании законодательных актов, утверждённых на уровне Республики Беларусь. Поэтому структура приводится в соответствие с законодательными актами, — рассказывают в Главном управлении по образованию Миноблисполкома. — Комментировать данную ситуацию мы не уполномочены, потому что мы исполнители в данной ситуации. На эффективность, результативность деятельности и выполнение функций изменение названия не повлияет. Мы как занимались образованием, так и будем им заниматься». Притом номера документов, на основании которых принималось решение, чиновники назвать отказались. Как и говорить о затратах на ребрендинг – они, мол, просто исполнители и ничего не решают.
Что говорят люди
«Возможно, надо было кому-то выполнить госзаказ по производству штемпелей, табличек, и таким образом решена проблема — не знаю, как ещё это объяснить. Я был бы счастлив, если бы у нас было всё настолько хорошо, что проблема названий учреждений, их объединение и разъединение было последней проблемой. Заниматься такой фигнёй (это я ещё мягко сказал) в момент, когда разрушается система образования, неприлично. Это безумие», – считает руководитель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт.
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В беларуском образовании наконец-то «большие» перемены. Вот только толка от них никакого нет, на качество подготовки они не повлияют, зарплаты учителям не повысят....
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