Управления образования переименовали. Чиновники не могут объяснить, зачем

В беларуском образовании наконец-то «большие» перемены. Вот только толка от них никакого нет, на качество подготовки они не повлияют, зарплаты учителям не повысят. Потому что это просто переименование: все исполкомовские управления образования стали «управлениями по образованию», пишет Еврорадио. То есть просто нужно заменить все вывески, бланки, печати, информацию на сайтах, таблички на дверях. Это очень дорого. Но, видимо, решение давно готовилось и зрело – и вот, наконец, настал момент.

Что поменялось

По сути, ничего. Только добавили «по». Это повлияет лишь на расходы, связанные с ребрендингом. Например, чиновников в образовании около ста тысяч. Если табличка на его кабинете стоит 2 доллара, то только на новые придется потратить 200 тысяч долларов. И это без работ по снятию старых и монтажу новых. А это тоже деньги.

Что говорят в министерстве образования

«Решение по переименованию принимали местные органы власти — облисполкомы и горисполкомы. Раньше они назывались управлениями образования, спорта и туризма. Сейчас произошли структурные изменения, и они называются управлениями по образованию. Они с нами это согласовывали», — говорит пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая. То есть в переименовании управлений образования министерство образования не участвовало.

А что говорят в исполкомах

«С 1 июня мы стали называться управлением по образованию. Был отдел образования, спорта и туризма. Спорт и туризм от нас отделили», — сказали в приемной пинского управления. Это значит, что и спортивные управления переименовывать придется, так что затраты «образованием» не ограничатся.

Секретарь Главного управления по образованию в Брестской области вообще забыла наставления президента, который отметил , что чиновник обязан разговаривать с журналистом: «Какой смысл? Это решение облисполкома. Было управление образования, а стало Главное управление по образованию. Что вам не понятно? Почему я вообще должна вам это комментировать?»

«Данное решение принято на основании законодательных актов, утверждённых на уровне Республики Беларусь. Поэтому структура приводится в соответствие с законодательными актами, — рассказывают в Главном управлении по образованию Миноблисполкома. — Комментировать данную ситуацию мы не уполномочены, потому что мы исполнители в данной ситуации. На эффективность, результативность деятельности и выполнение функций изменение названия не повлияет. Мы как занимались образованием, так и будем им заниматься». Притом номера документов, на основании которых принималось решение, чиновники назвать отказались. Как и говорить о затратах на ребрендинг – они, мол, просто исполнители и ничего не решают.

Что говорят люди

«Возможно, надо было кому-то выполнить госзаказ по производству штемпелей, табличек, и таким образом решена проблема — не знаю, как ещё это объяснить. Я был бы счастлив, если бы у нас было всё настолько хорошо, что проблема названий учреждений, их объединение и разъединение было последней проблемой. Заниматься такой фигнёй (это я ещё мягко сказал) в момент, когда разрушается система образования, неприлично. Это безумие», – считает руководитель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт.