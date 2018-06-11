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Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях

15.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагеряхВ рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с ребятами, отдыхающими в летних лагерях, направленные на предупреждение пожаров и ЧС с участием детей.

12 июня в Шарковщинской средней школе №2 для детей спасатели провели квест-игру «Шифр 112». Семь команд соревновались в первенстве по прохождению локаций. Чтобы дойти до нужной локации, ребятам необходимо было решить ребусы и разгадать головоломки. На локациях нужно было показать знания в области безопасности (как вести себя на водоеме и в лесу, как вызвать спасателей и что делать до их приезда), проявить ловкость и скорость в игровой и спортивной локации, вспомнить какие грибы ядовитые, а какие съедобные, а также сложить пазл к 165-летию пожарной службы. Все это принесло детям массу положительных эмоций. Пройдя все этапы, участники получили полезные подарки от МЧС, а затем была организована демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и ее возможностей. Ребята даже смогли самостоятельно подать воду и почувствовать себя в роли спасателей.

В этот же день спасатели посетили пришкольный лагерь ГУО «Иодская ДС-СШ Шарковщинского района». Здесь детям предложили пройти обучение в «Школе юного спасателя». Для этого им пришлось пройти теоретический и спортивный уровень, игровую дистанцию. Но  самым интересным для ребят оказался развлекательный уровень, где нужно было одевать командиров команд в боевую одежду. В завершении мероприятия команды получили сертификаты о прохождении «Школы юного спасателя». Аналогичное мероприятие прошло в пришкольном лагере Станиславовской базовой школы.

С ребятами, отдыхающими в лагере районного центра детей и молодежи, спасатели также провели развлекательно-обучающее мероприятие «Школа юного спасателя» на базе пожарной аварийно-спасательной части №1 г.п.Шарковщина. Вначале была экскурсия по части, в ходе которой дети увидели, как проходит служба у спасателей, смогли ознакомиться с пожарной аварийно-спасательной техникой. А затем школьники проходили этапы школы безопасности. После конкурсов и награждения сертификатами спасатели напомнили ребятам правила безопасного поведения при грозе и возле водоема, алгоритм действий при пожаре, продемонстрировали мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и журнал «Юный спасатель».

Дмитрий КОТОВИЧ,

инспектор ИНиПШарковщинского РОЧС.

Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях Шарковщинские спасатели проводят обучающие мероприятия с детьми, отдыхающими в летних лагерях

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