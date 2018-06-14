Рецепт вкусного пятничного ужина: курица в лимонном соусе и клейкий рис в ананасе

Пятница — это прекрасно! Летняя пятница — вдвойне. Но если вы чувствуете, что в конце рабочей недели у вас не осталось сил на вылазку в город, почему бы не устроить маленький домашний праздник? Пусть в этот вечер рядом будут только близкие люди, по телевизору — хороший фильм, а на столе — вкусный ужин. Ну, а рецептом мы поделимся!

Курица в лимонном соусе





Ингредиенты: Куриное филе;

Лимон;

Соевый соус;

Кукурузный крахмал;

Сахар;

Винный уксус;

Кунжутное масло;

Приправы: чеснок в порошке, чили хлопьями (чили — по желанию).

Как готовим?

1. Лимон потрите на цедру (примерно ¼ шкурки всего лимона). Оставшийся лимон очистите от шкурки и белой мякоти, порежьте на кусочки и извлеките косточки. Затем измельчите в блендере до кашеобразного состояния.













2. Курицу порежьте на небольшие продолговатые кусочки. Насыпьте цедру лимона (на 500 гр курицы лучше не больше ¼ от шкурки целого лимона), чеснок в порошке и совсем немного чили (чили можно не добавлять). Влейте немного соевого соуса, посыпьте крахмалом и перемешайте.













3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите кусочки курицы (перед выкладыванием еще раз хорошенько перемешайте, чтобы крахмал распределился равномерно) и обжарьте с каждой стороны по 4−5 минут.









4. Готовую курицу переложите в миску и отложите в сторону. Две чайные ложки кукурузного крахмала залейте 4 чайными ложками воды и тоже уберите на время в сторону. Возьмите глубокую сковороду, добавьте 5 ст ложек сахара, 1.5 ст ложек лимонной кашицы и поставьте на сильный огонь. Когда разогреется — постоянно помешивайте.









5. Когда содержимое расплавится, добавьте примерно 150 мл кипятка и 1 чайную ложку винного уксуса (будет пениться — это нормально). Спустя примерно 2 минуты, предварительно перемешав, добавляем разведенный крахмал. Тщательно размешиваем и, помешивая, держим на сковороде еще минуты 2−3.









6. Добавляем 1 чайную ложку кунжутного масла, размешиваем и добавляем курицу. Содержимое надо тщательно перемешивать, чтобы соус равномерно распределился по курице.





7. Блюдо готово. В качестве гарнира хорошо подойдет отварной рис.





Липкий рис с кокосовым молоком и фруктами

Ингредиенты: Кокосовое молоко (1 банка — 400−450 мл);

Рис для суши (2 мерных стакана в 150 мл);

Сахар;

Соль;

Ананас;

Клубника;

Ванильный сахар.

Как готовим?

1. Рис отвариваем, лучше всего в мультиварке. Если готовите в мультиварке — добавьте чуть больше воды, чем обычно (на 2 стакана риса налейте воды до отметки 2.5). Если варите на плите — учтите, что рис должен быть слегка разваренным (но только слегка!).

2. Клубнику промойте и порежьте кусочками.





3. Ананас разрежьте пополам, аккуратно, не отломав зеленую часть.









4. Аккуратно вырежьте из ананаса мякоть, не пробив шкурку. Оставшуюся часть лучше выскоблить столовой ложкой.





5. Вскройте банку с кокосовым молоком, перелейте содержимое в кастрюльку и поставьте на умеренный огонь. Когда содержимое станет однородным, добавьте 2−3 ст ложки сахара, 0.5−1 ч ложки соли, 1−2 ложки ванильного сахара и хорошенько перемешайте. Помешивая, подержите на плите еще минут 5−7.





6. Добавьте в кастрюльку рис и тщательно перемешайте. Выпарите часть жидкости, помешивая (это займет примерно минут 5). Рис должен впитать почти все содержимое. Снимите с огня и дайте чуток остыть.







7. В вырезанный ананас выложите первый слой риса. Сверху выложите ту часть ананаса, что вынимали ложкой (кашеобразную, если получилось вынуть аккуратно — просто порежьте часть ананаса мелкими кусками). Сверху снова слой риса.





8. Украсьте клубникой и оставшимися кусочками ананаса. Приятного аппетита!



