ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"С тренером мы стали лучшими друзьями". Как студентка похудела на 35 кг

15.06.2018 11:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

GO.TUT.BY объявил конкурс «Лучше, чем вчера» о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю Дарьи Василевской из Минска, которую смущал ее вес — но с помощью правильного питания и тренажерного зала девушка сумела разобраться со своей проблемой. 


Фото: из личного архива

— С самого детства я не была худым ребенком. В старших классах мой вес составлял 85−90 кг. За два первых года университета (а о сбалансированном питании в университетском буфете речи не шло, одна сдоба и газировка) мой вес вырос до 110 кг. Смотреть на себя в зеркало уже не могла, самооценка тоже на нуле, не говоря уже про тысячи комплексов. Не могла высказать свое мнение, так как был страх, что кто-то может уколоть меня «за больное». Купить красивое молодежное платье для 18-ти летней девушки, чтобы выйти куда-то, тоже было проблемой, потому что одежда 56−58 размера ориентирована в основном на старшую возрастную категорию.

Осознание того, что проблема никуда сама не денется, пришло как раз в конце второго курса. Тогда в мае я решила перестать есть. В прямом смысле. Ела совсем мало: один-два раза в день грамм 40 каши и фрукт. Вес пошел вниз очень быстро, но постоянно присутствовало чувство голода и головокружение.

За две недели такой «диеты» ушло 6 кг. Сестра подарила мне абонемент в тренажерный зал и порекомендовала тренера. Первый раз идти казалось очень страшно: словно все смотрят только на меня и осуждают. Сейчас я понимаю, что каждый ходит в зал для себя и не обращает внимания на других.

Тренер в зале объяснила мне все ошибки в моем питании. Подобрала программу тренировок. За то лето я похудела на 20 кг. Когда в сентябре вернулась в университет, многие не узнали. Спрашивали: «Как?» Это мотивировало еще больше, и к ноябрю мой вес был 85 кг. Пришлось научиться носить с собой контейнеры с кашей, овощами и грудкой. Были, конечно, и срывы, когда несколько дней ешь только сладкое или что-то еще, что себе запрещал (хотя тренер всегда говорила, что иногда я могу себе позволять, например, сладкое, но я для себя решала, что нет, нельзя!). На таких качелях вес то поднимался, то опускался на пять кило.


Фото: из личного архива

С тренером мы стали лучшими друзьями. Летом практиковали прогулки на большие расстояния: Малиновка — Ждановичи, это 10 км в одну сторону и столько же назад. Порядка 30 — 35 тысяч шагов. В то время это было отличным решением, так как не было возможности ходить в зал.

Так за три года я похудела на 35 кг и обрела уверенность в себе. Сейчас вес не прыгает, как раньше, так как методом проб и ошибок я пришла к тому, что самая лучшая диета — это сбалансированное, а главное, здоровое питание. И иногда себе стоит что-то позволять. Сейчас я вернулась в тренажерный зал. И кстати, молодежное платье 46-го размера купить очень легко!

Читайте также
"Ем по четыре-пять раз в день, а вес уходит". Мама двоих детей отказалась от диет и похудела на 28 кг
"Я победила широкую кость". Мама троих детей о том, как похудела на 23 кг
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Публикуем историю Дарьи Василевской из Минска, которую смущал ее вес - но с помощью правильного питания и тренажерного зала девушка сумела разобраться со своей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слепой пациентке восстановили зрение, пересадив часть зуба в глаз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика