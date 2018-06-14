Лягушка провела в янтаре 99 миллионов лет и отлично сохранилась

Около 99 миллионов лет назад на территории современной Мьянмы крошечная лягушка хотела съесть жука, но оказалась заперта в ловушке из смолы. Спустя миллионы лет она стала крайне ценной научной находкой. Работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports, кратко о находке рассказывает сайт Флоридского музея естественной истории.



Лягушка Electrorana limoae в представлении художника. Изображение: Damir Martin / floridamuseum.ufl.edu

Рептилия принадлежала к виду Electrorana limoae, сейчас он исчез.

Лягушка хорошо сохранилась: в янтаре явно виден ее череп, передние лапки, часть позвоночника и задней лапы. Рядом с ней — неопознанный жук, которого она, скорее всего, хотела съесть.

Правда, многих важных элементов ученые не обнаружили: в янтаре не осталось запястий, таза, бедер, верхней части позвоночника и внутреннего уха. Эти кости либо утеряны, либо не успели развиться у юной рептилии.



Изображение: Lida Xing / floridamuseum.ufl.edu



Изображение: Lida Xing / floridamuseum.ufl.edu



Изображение: Lida Xing / floridamuseum.ufl.edu



Изображение: Lida Xing / floridamuseum.ufl.edu

Самые близкие к Electrorana limoae современные виды — это жерлянки и жабы-повитухи . Интересно, что они сейчас обитают в умеренных широтах Евразии, а не в тропиках, как их древняя «родственница».

Окаменелости найденной лягушки хранятся в Институте палеонтологии Дексу в Чаочжоу в Китае. Копия рептилии, отпечатанная на 3D-принтере, выставлена в Флоридском музее естественной истории.

Находки лягушек в янтаре довольно редки. Ранее ученые обнаруживали рептилий в Доминиканской Республике и Мексике, их возраст составлял «всего» 40 и 25 миллионов лет соответственно. Electrorana limoae из Мьянмы стала самым ранним свидетельством обитания лягушек во влажных тропических лесах, а также самой древней лягушкой, которая сохранилась в янтаре.