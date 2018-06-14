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Лягушка провела в янтаре 99 миллионов лет и отлично сохранилась
Около 99 миллионов лет назад на территории современной Мьянмы крошечная лягушка хотела съесть жука, но оказалась заперта в ловушке из смолы. Спустя миллионы лет она стала крайне ценной научной находкой. Работа об этом
Рептилия принадлежала к виду Electrorana limoae, сейчас он исчез.
Правда, многих важных элементов ученые не обнаружили: в янтаре не осталось запястий, таза, бедер, верхней части позвоночника и внутреннего уха. Эти кости либо утеряны, либо не успели развиться у юной рептилии.
Самые близкие к Electrorana limoae современные виды — это
Окаменелости найденной лягушки хранятся в Институте палеонтологии Дексу в Чаочжоу в Китае. Копия рептилии, отпечатанная на 3D-принтере, выставлена в Флоридском музее естественной истории.
Находки лягушек в янтаре довольно редки. Ранее ученые обнаруживали рептилий в Доминиканской Республике и Мексике, их возраст составлял «всего» 40 и 25 миллионов лет соответственно. Electrorana limoae из Мьянмы стала самым ранним свидетельством обитания лягушек во влажных тропических лесах, а также самой древней лягушкой, которая сохранилась в янтаре.
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Самые близкие к Electrorana limoae современные виды - это жерлянки и жабы-повитухи.
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