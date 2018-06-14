Хореограф церемонии открытия ЧМ-2018 объяснил неприличный жест Робби Уильямса

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Организатор и хореограф церемонии открытия футбольного ЧМ-2018 в России, медалист Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух в интервью ТАСС прокомментировал неприличный жест британского певца Робби Уильямса, который показал средний палец в камеру во время прямой трансляции.



Кадр кадр 1tv.ru, скриншот Sports.ru

— Очень доволен тем, как все прошло. Конечно, видел какие-то шероховатости, но главное — получилось, все стало единым целым, церемония и сам матч. Церемония стала зарядом энергии, который, надеюсь, принес удачу игрокам. Церемония впервые проводилась в таком формате, она получилось удачной и пришлась зрителям по душе, — сказал Авербух.

В конце церемонии открытия Робби Уильямс показал неприличный жест в камеру, который попал в прямую трансляцию.

— Никто не знает, что закладывал Робби [в этот жест], но могу сказать, что во время репетиций он был очень профессионален и радушен. Я бы расценил это в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине, уверен, что это никакого отношения не имеет к нам или в сторону России. Думаю, что он мог этим показать свою силу, ведь Робби — большая звезда и вправе делать, что считает нужным. Я, как хореограф, такого жеста ему не ставил, конечно, — заключил Авербух.

Накануне чемпионата мира Робби Уильямс признался , что его попросили не исполнять на церемонии открытия ЧМ знаменитый хит Party Like A Russian. В тексте песни говорится об олигархе, который «грабит нацию, строит космическую станцию» и «никогда не улыбается, если это не выгодно».

В России британский певец приобрел большую известность как раз благодаря этому своему хиту. В видеоклипе на эту песню певец также показывает жест со средним пальцем.

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