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Хореограф церемонии открытия ЧМ-2018 объяснил неприличный жест Робби Уильямса
Организатор и хореограф церемонии открытия футбольного ЧМ-2018 в России, медалист Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух в интервью
— Очень доволен тем, как все прошло. Конечно, видел какие-то шероховатости, но главное — получилось, все стало единым целым, церемония и сам матч. Церемония стала зарядом энергии, который, надеюсь, принес удачу игрокам. Церемония впервые проводилась в таком формате, она получилось удачной и пришлась зрителям по душе, — сказал Авербух.
В конце церемонии открытия Робби Уильямс показал неприличный жест в камеру, который попал в прямую трансляцию.
— Никто не знает, что закладывал Робби [в этот жест], но могу сказать, что во время репетиций он был очень профессионален и радушен. Я бы расценил это в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине, уверен, что это никакого отношения не имеет к нам или в сторону России. Думаю, что он мог этим показать свою силу, ведь Робби — большая звезда и вправе делать, что считает нужным. Я, как хореограф, такого жеста ему не ставил, конечно, — заключил Авербух.
Накануне чемпионата мира Робби Уильямс
В России британский певец приобрел большую известность как раз благодаря этому своему хиту. В видеоклипе на эту песню певец также показывает жест со средним пальцем.
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Илья Авербух прокомментировал неприличный жест британского певца Робби Уильямса, который показал средний палец в камеру во время прямой трансляции открытия...
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