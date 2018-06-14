Море фестивалей и развлечений за бесплатно. Куда пойти в выходные в Минске

Выходные летом означают одно: можно развлекаться как за деньги, так и экономно. AFISHA.TUT.BY собрала как те, так и другие варианты, чтобы занять вас с вечера пятницы по ночь воскресенья.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: все выходные. Где: в барах Минска и в официальной фан-зоне. Сколько: просмотр — бесплатно, напитки и закуски — по желанию.

Главное спортивное событие ближайшего времени — чемпионат мира по футболу — стартовало вчера. А это значит, что все выходные (и не только эти) болельщики не захотят слышать ни про какие фестивали или концерты: в фокусе внимания будет только выступление любимой команды. Почувствовать это настроение любопытно, даже если вам неинтересен футбол в принципе: то, с какой страстью фанаты болеют за любимую команду, — отдельное зрелище. В барах предлагают и специальные сеты, и конкурсы с призами, фирменные напитки и даже бесплатные угощения. Главное, не забудьте забронировать столик: попасть в спортивный бар может стать проблемой.





Когда: с пятницы и все выходные. Где: только в артхаус-зале AFISHA.TUT.BY в Falcon Club Бутик кино. Сколько: 15 рублей.

За год израильская картина снискала такое количество призов, что это уже почти неприлично. Следите за руками: особый приз жюри Венецианского кинофестиваля, Приз за лучшую режиссуру на МКФ в Афинах, Приз за лучший сценарий на МКФ в Макао, 8 Премий израильской киноакадемии. Но все это, не поверите, не единственный повод смотреть «Фокстрот». На режиссера Самуэля Маоза киносообщество обратило внимание еще в далеком 2009 году, когда вышел его фильм «Ливан». Пожалуй, его можно считать новой ступенью для израильского кино. «Фокстрот» же — продолжение и подтверждение таланта режиссера, крайне актуальное, смелое и оригинальное кино.



Фото: TUT.BY

Когда: 16 июня с 11.00. Где: ул. Октябрьская, 15. Сколько: бесплатно.

На Октябрьской в выходные вовсе ожидается нечто грандиозное. Для фестиваля «OK 15» улицу полностью перекроют и сделают пешеходной. По проекту, весь участок разделят на фрагменты, которые будут связаны с историей этого места. Фудкорты, игры, конкурсы, презентация книги — часть того немногого, что будет в субботу на Октябрьской. Кульминацией фестиваля станут выступления «Без Билета», «J:МОРС», Drum Ecstasy и других музыкантов.



Фото предоставлено музеем «Квантум»

Когда: 16, 17 июня с 11.00. Где: Лицей БГУ. Сколько: 10 рублей детский билет, 12 — взрослый (на один день).

Если у вас очень любознательный ребенок, а вам лень ему объяснять, как появляется роса и почему гремит гром, спасение найдено. На фестивале наук проведут 6 мини-шоу, мастер-классы вроде «Тайна ДНК», «Средневековая аптека», «Доисторические краски», «Зыбучие пески» и другие, медицинские обучающие уроки по наложению гипса, а еще битва роботов, 3D-технологии, головоломки и научный брейн-ринг.



Фото использовано в качестве иллюстрации, автор: Катерина Гордеева, TUT.BY

Когда: 16−17 июня, с 12.00 до 23.00. Где: «Дримленд». Сколько: 7 рублей.

На ближайшие выходные парк «Дримленд» превратится в территорию славянской мифологии. Гостям приготовили квесты, детские зоны с развлечениями, фудкорт со славянской кухней, футбольные трансляции. Вечером на большой сцене дадут концерт Александр Солодуха, «Золотые Яблоки» (ex. «Песняры»), NRM и Neuro Dubel.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 16 июня с 13.00. Где: Верхний город. Сколько: бесплатно.

Если мы сами и выберемся куда-то в выходные, то непременно на Британский фестиваль. Дни национальных культур уже давно не новость для Верхнего города, но Великобритания занимает эту территорию впервые. Территорию можно будет условно разделить на следующие зоны: «Еда», «Музыка», «Культура», «Мода», «Спорт», «Бизнес», «Образование» и «Детский уголок».

На площади Свободы откроются рестораны с такими традиционными валлийскими и английскими блюдами, как хрустящие лепешки с чеддером и беконом, мясной «пастуший» пирог, ростбифы, фиш-энд-чипс и бисквитные десерты к пятичасовому чаю. Бары Зыбицкой «переквалифицируются» в британские пабы, где будут наливать любимые всеми британцами солодовые напитки.

Музыкальная часть начнется днем с народных мелодий для флейты, аккордеона и волынки, затем ближе к вечеру на сцену выйдут артисты из Великобритании, чтобы показать новую «классику» — хиты The Beatles, Queen, Дэвида Боуи или Эда Ширана в авторской обработке. Кроме того, прямо на месте можно будет посмотреть модные показы молодых британских модельеров, сдать языковой тест IELTS и показать класс в конкурсе орфографии.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 16−17 июня, с 13.00 и до вечера. Где: «Дудутки». Сколько: 8−16 рублей.

Список того, что будет на фестивале, поистине поражает. Считаем: файер-шоу, город мастеров, купальская ярмарка, этноплощадка, полоса препятствий, фудкорт, мастер-классы, интерактивные площадки и в завершение — концерт с участием групп Volski, Re1ikt, Fantasy Orchestra и других. Для тех, кто не захочет уезжать, на территории фестиваля будет работать палаточный лагерь с биотуалетами, водой и всем необходимым. А для удобства зрителей организаторы обещают дополнительные автобусные рейсы по маршруту Минск — Дудутки — Минск и бесплатный трансфер по маршруту Руденск — Дудутки — Руденск.





Когда: 16−17 июня, весь день. Где: Немига, 5. Сколько: бесплатно.

Здесь все по классике. Тем, кто устал от сетевых магазинов и неоригинальных подарков, можно побродить по коридорам Немиги, 5, и присмотреть одежду, аксессуары, украшения и сувениры, сделанные своими руками.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 16 июня в 21.30. Где: дворик отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6. Сколько: бесплатно.

Каждую субботу в Верхнем городе бесплатно показывают кино под открытым небом. В ближайшую, например, можно увидеть красивый документальный фильм «Земля: один потрясающий день». Завораживающие виды, пролеты камеры, захватывающие панорамы и самые красивые уголки планеты в экскурсе за полтора часа, да еще и бесплатно — чем вам не лучшие планы на вечер субботы?



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 17 июня в 17.10. Где: площадка у Оперного. Сколько: бесплатно.

Возможно, вы заметили, что теперь каждое воскресенье на площадке перед Большим театром играет оркестр. В программе — полчаса известной классической музыки совершенно бесплатно и под открытым небом. Поочередно оркестром управляют дирижеры театра Иван Костяхин и Олег Лесун.