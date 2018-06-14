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Троллейбус сбил девочку на велосипеде в Бресте: она в реанимации
12-летняя велосипедистка, которая пересекала одну из брестских улиц по нерегулируемому пешеходному переходу, была сбита троллейбусом и получила тяжёлые травмы.
ДТП случилось вечером 14 июня. Пассажирским транспортом управлял 44-летний мужчина. Девочку доставили в реанимационное отделение больницы.
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12-летняя велосипедистка, которая пересекала одну из брестских улиц по нерегулируемому пешеходному переходу, была сбита троллейбусом и получила тяжёлые травмы.
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