​Стрельба в США: четверо раненых

В США выясняют причины стрельбы, в результате которой ранены четыре человека: среди них двое детей.

В городе Уэстминстер (это штат Колорадо) мужчина открыл огонь на парковке около клиники, затем скрылся на автомобиле. К этому моменту одного подозреваемого задержали, личность пока не раскрывают: полицейские не уверены в его причастности к атаке.