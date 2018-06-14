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Стрельба в США: четверо раненых
В США выясняют причины стрельбы, в результате которой ранены четыре человека: среди них двое детей.
В городе Уэстминстер (это штат Колорадо) мужчина открыл огонь на парковке около клиники, затем скрылся на автомобиле. К этому моменту одного подозреваемого задержали, личность пока не раскрывают: полицейские не уверены в его причастности к атаке.
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В США выясняют причины стрельбы, в результате которой ранены четыре человека: среди них двое детей.
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