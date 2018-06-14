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Стартовал Летний Кубок Волковысской футбольной лиги
15.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
9 июня взял старт очередной Летний кубок
12 команд подали свои заявки для участия в турнире. Волею жребия они разделены на 2 группы А и Б по шесть команд. В группе каждый коллектив сыграет с каждым по два раза. Из каждой группы по итогу двухкругового турнира выходит по 4 команды. 1-4, 2-3,4-1,3-2: так в соответствии с занятым в группе местом будут определены соперники в первом раунде плей-офф. Соперничество в плей-офф будет состоять из одного поединка.
Состав групп следующий:
Как видим, в группе А обосновалась заведомо сильная «Джога Бонито», усилившаяся игроками как «Спарты», так и «Титана» со «Сменой». Получился сплав молодости с опытом. Команда готова покорять искусственный настил мини-футбольной площадки «Родная сторона» на пути к медалям. Однако страх, что вмешаться в дистанцию может совпадение с матчами на области, должен иметь место. В группе с «Джогой» не менее сильный соперник команда из Берестовицы «Баден–Баден». Команда, которая на зимнем чемпионате ВФЛ установила рекорд в забитых мячей. Плюсом команды является то, что все атаки они создают в одно-два касания. Тяжело любой защите удержать такой напор нападения. Бронзовый призер зимнего чемпионата команда «Триумф» так же в группе «А». Команду выделяет то, что в ее составе нет звездных игроков, однако на характере и желании «медведи» способны вскочить на ступень пьедестала. Эти три команды, по мнению «букмекеров», являются фаворитами своей группы. Однако молодой коллектив из г. Зельвы «Волна» вполне может замахнуться на выход в плей-офф. Тем более что многие фамилии часто мелькали в списках бомбардиров прошлого лета. Команда наших доблестных внутренних дел будет пробовать попасть в четверку сильнейших своей группы практически с тем же составом, что и на турнирах последних полутора лет. Чего не скажешь о команде «Россь». Поистине семейный коллектив подобрался у россенцев. Судите сами: четыре Пивановича, три Безносика. К слову последние заявлены в полном составе за «Смену» на областные соревнования, а двое из четырех Пивановичей за «Чайку» на том же турнире. Согласитесь, что не слабо. Добавь туда еще братьев Швецовых и команду вполне можно было и переименовать в «Росские братки», но вернемся к турниру.
Группа «Б» безусловным лидером является «Гранд». Серебряный призер «зимы» подходит к лету в том же боевом составе, в придачу выхватив одного игрока из «Допуска». Явным претендентом на выход из группы является и «Штурм». К уже привычному составу добавились новички ВФЛ, игрок из «Допуска» и игрок из «Чайки». Не в многочисленном, но в молодом составе заявился прошлогодний участник стадии плей-офф «Ред Булл». Получится ли «молодежке» повторить прошлогодний успех? Все увидим на дистанции. Команда с характером, которая заявила себя как трудный соперник, который может испортить нервы даже фаворитам - «Легион» из Свислочи. Постоянные гости ВФЛ стали уже своими на Волковыщине. А пробиться в плей-офф команде, должно быть, не тяжело. Давно привычная зрителю футбольного Волковыска «Фортуна» так же в группе «Б». Это одна из самых тренирующихся команд сетки кубка. Надеемся, что все не зря и за следующую стадию «Фортуна» зацепится. Ну, и не забываем про дебютанта турниров ВФЛ. «Факел» собрал в себе игроков, которые ранее выступали в таких командах, как «Верейки», «Смена». Думается, что они еще покажут себя в лучшем свете и это будет не последний турнир с их участием.
Пока готовилась к выпуску статья, был сыгран первый тур Летнего кубка ВФЛ 2018. Предоставляем его результаты:
Группа А
Тур 1 (9 июня)
Группа Б
Тур 1 (10 июня)
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9 июня взял старт очередной Летний кубок Волковысской футбольной лиги по мини-футболу среди любительских команд. В пелетоне участников не...
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