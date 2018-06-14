Стартовал Летний Кубок Волковысской футбольной лиги





9 июня взял старт очередной Летний кубок Волковысской футбольной лиги по мини-футболу среди любительских команд. В пелетоне участников не нашлось места сразу трем фаворитам предыдущих турниров. Это команды «Чайка» , «Спарта» , «Допуск» . Руководство коллективов решило не принимать участие в кубке из-за занятости большинства игроков в областных соревнованиях по футболу. Так же, в отличие от зимнего турнира, отсутствуют команды «Волковыск- 2003», «Титан» , «Свитязь» , «Смена» . Однако вернулись в сетку турнира футболисты из г. Зельвы - команда «Волна» и команда участник плей-офф прошлого года «Ред Булл» . Не обошлось и без дебютантов. Ими стала команда «Факел» . С уверенностью можно сказать, что в этом летнем сезоне у нас появится новоиспеченный обладатель кубка. Что за команда это будет - узнаем к концу «жаркого» лета.

12 команд подали свои заявки для участия в турнире. Волею жребия они разделены на 2 группы А и Б по шесть команд. В группе каждый коллектив сыграет с каждым по два раза. Из каждой группы по итогу двухкругового турнира выходит по 4 команды. 1-4, 2-3,4-1,3-2: так в соответствии с занятым в группе местом будут определены соперники в первом раунде плей-офф. Соперничество в плей-офф будет состоять из одного поединка.

Состав групп следующий:

Группа А

1. Джога Бонито

2. Баден-Баден

3. Феникс

4. Россь

5. Триумф

6. Волна



Группа Б

1. Фортуна

2. Легион

3. Факел

4. Штурм

5. Гранд

6. Ред Булл

Как видим, в группе А обосновалась заведомо сильная «Джога Бонито», усилившаяся игроками как «Спарты», так и «Титана» со «Сменой». Получился сплав молодости с опытом. Команда готова покорять искусственный настил мини-футбольной площадки «Родная сторона» на пути к медалям. Однако страх, что вмешаться в дистанцию может совпадение с матчами на области, должен иметь место. В группе с «Джогой» не менее сильный соперник команда из Берестовицы «Баден–Баден». Команда, которая на зимнем чемпионате ВФЛ установила рекорд в забитых мячей. Плюсом команды является то, что все атаки они создают в одно-два касания. Тяжело любой защите удержать такой напор нападения. Бронзовый призер зимнего чемпионата команда «Триумф» так же в группе «А». Команду выделяет то, что в ее составе нет звездных игроков, однако на характере и желании «медведи» способны вскочить на ступень пьедестала. Эти три команды, по мнению «букмекеров», являются фаворитами своей группы. Однако молодой коллектив из г. Зельвы «Волна» вполне может замахнуться на выход в плей-офф. Тем более что многие фамилии часто мелькали в списках бомбардиров прошлого лета. Команда наших доблестных внутренних дел будет пробовать попасть в четверку сильнейших своей группы практически с тем же составом, что и на турнирах последних полутора лет. Чего не скажешь о команде «Россь». Поистине семейный коллектив подобрался у россенцев. Судите сами: четыре Пивановича, три Безносика. К слову последние заявлены в полном составе за «Смену» на областные соревнования, а двое из четырех Пивановичей за «Чайку» на том же турнире. Согласитесь, что не слабо. Добавь туда еще братьев Швецовых и команду вполне можно было и переименовать в «Росские братки», но вернемся к турниру.

Группа «Б» безусловным лидером является «Гранд». Серебряный призер «зимы» подходит к лету в том же боевом составе, в придачу выхватив одного игрока из «Допуска». Явным претендентом на выход из группы является и «Штурм». К уже привычному составу добавились новички ВФЛ, игрок из «Допуска» и игрок из «Чайки». Не в многочисленном, но в молодом составе заявился прошлогодний участник стадии плей-офф «Ред Булл». Получится ли «молодежке» повторить прошлогодний успех? Все увидим на дистанции. Команда с характером, которая заявила себя как трудный соперник, который может испортить нервы даже фаворитам - «Легион» из Свислочи. Постоянные гости ВФЛ стали уже своими на Волковыщине. А пробиться в плей-офф команде, должно быть, не тяжело. Давно привычная зрителю футбольного Волковыска «Фортуна» так же в группе «Б». Это одна из самых тренирующихся команд сетки кубка. Надеемся, что все не зря и за следующую стадию «Фортуна» зацепится. Ну, и не забываем про дебютанта турниров ВФЛ. «Факел» собрал в себе игроков, которые ранее выступали в таких командах, как «Верейки», «Смена». Думается, что они еще покажут себя в лучшем свете и это будет не последний турнир с их участием.

Пока готовилась к выпуску статья, был сыгран первый тур Летнего кубка ВФЛ 2018. Предоставляем его результаты:

Группа А

Тур 1 (9 июня)

Россь – Феникс (3-3)

Волна – Джога Бонито (3-8)

Баден-Баден - Триумф (9-2)

Группа Б

Тур 1 (10 июня)

Red Bull - Фортуна (5-5)

Штурм - Факел (8-3)

Легион - Гранд (4-3)