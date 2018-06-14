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В Бресте 12-летняя школьница на велосипеде попала под колеса троллейбуса

15.06.2018 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте 12-летняя школьница на велосипеде попала под колеса троллейбуса
ГАИ Бреста и Брестской области

Как стало известно, 12-летняя девочка пересекала проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на улице 28 Июля. При этом школьница вопреки правилам ПДД не спешилась в данной ситуации.

В Бресте 12-летняя школьница на велосипеде попала под колеса троллейбуса Когда велосипедисту нужно спешиваться при пересечении пешеходного перехода?

В этот момент 44-летний водитель троллейбуса совершил наезд на ребенка. В результате ДТП девочка с тяжкими телесными повреждениями головы отправлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка. По сообщению ГАИ Бреста, водительский стаж мужчины, управлявшего троллейбусом, составляет 21 год. В момент ДТП он был трезвым. Сейчас решается вопрос о его правовой ответственности за инцидент.

Представители Госавтоинспекции констатируют, что с начала 2018 года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 36 ДТП. При этом 43 ребенка получили различные травмы и увечья, еще четыре несовершеннолетних погибли. ГАИ призывает родителей малолетних детей более внимательно относиться к их безопасности, особенно в период школьных каникул.

 
Теги: Брест
 
 
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