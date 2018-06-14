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Как ликовала российская фан-зона после разгромной победы над Саудовской Аравией

15.06.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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В Москве стартовал чемпионат мира по футболу. Первую победу мундиаля разыграли сборные России и Саудовской Аравии. Команда Станислава Черчесова закатила гостям пять безответных мячей и заставила всю страну безудержно веселиться вечером четверга. SPORT.TUT.BY показывает, как в сочинской фан-зоне местные жители и туристы переживали за Акинфеева и компанию, 90 минут размахивали триколорами и на жестах объясняли иностранцам, какие крутые Дзюба и Головин.




















 
 
 
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В Москве стартовал чемпионат мира по футболу. Первую победу мундиаля разыграли сборные России и Саудовской Аравии. В фоторепортаже SPORT.TUT.BY - ликование сочинской...
 
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