Женщины из Гродно поверили в возможность вернуть вклады МММ - и снова лишились денег

Давным-давно две жительницы города Гродно — 65-летняя и 54-летняя ныне женщины — часть своих сбережений вложили в известный проект МММ, никаких дивидендов не получили и уже почти забыли о том, что когда-то попали на крючок аферистов — как им предложили все вернуть.





Неизвестные, называвшие себя «страховыми агентами» и «банковскими работниками», стали настойчиво звонить женщинам с сообщениями, что на их счетах вкладчиц МММ с тех пор накопились крупные суммы, сообщает милиция региона. Мошенники уверяли: деньги можно забрать хоть сейчас, лишь оплатив издержки по их хранению.

Женщины поддались на уловку — и путем осуществления безадресных переводов в Россию стали перечислять им деньги — от 500 до 5 тысяч тысяч долларов США за один раз. В общей сложности пенсионерка рассталась с суммой порядка 40 тысяч долларов, ее доверчивая «коллега» же потеряла 8 тысяч.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.