​Мусульмане отмечают окончание священного Рамадана

Важный день для мусульман всего мира. Сегодня окончание священного Рамадана.

Это второй по значимости среди всех мусульманских праздников, который начинается после целого месяца строгого поста. В Беларуси центром торжеств сталаСоборная мечеть в Минске (она открылась всего полтора года назад). Верующие собрались здесь рано утром на общую молитву, после чего их ждали угощения и концерт.

После захода солнца мусульмане начнут отмечать Ураза-байрам. Праздник длится три дня. В это время дарят подарки и помогают нуждающимся.