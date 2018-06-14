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Индия и Беларусь объявили конкурс научно-технических проектов

15.06.2018 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Индия и Беларусь объявили конкурс научно-технических проектов

Государственный комитет по науке и технологиям и Министерство науки и технологий Индии объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы.

Как сообщила пресс-служба ГКНТ, заявки принимаются с 15 июня по 16 июля 2018 года по следующим приоритетным направлениям: энергетика; информационно-коммуникационные технологии; биотехнологии; медицина, фармация; агротехнологии; пищевая безопасность; защита окружающей среды.

Заявочные документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план; письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 16 июля 2018 года в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы проводится в соответствии с соглашением между правительством Беларуси и правительством Индии об экономическом и техническом сотрудничестве от 15 октября 1998 года.

 
 
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Государственный комитет по науке и технологиям и Министерство науки и технологий Индии объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы.
 
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