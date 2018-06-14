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Трехлетний ребенок в Бресте травмировался на надувной горке
15.06.2018 11:59 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 13 июня примерно в 19.45.
Мальчик играл на надувном детском аттракционе и во время спуска по надувной горке упал и получил телесные повреждения, пишет
Пострадавшего доставили в детскую больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.
Брестский межрайонный отдел СК по этому факту проводит проверку.
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Брестский межрайонный отдел СК по этому факту проводит проверку.
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