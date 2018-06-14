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Двух сербов арестовали за распространение ложной информации про загрязнение водопровода
Прокуратура Сербии приняла решение возбудить уголовное дело в отношении двух мужчин, которые пытались посеять панику, распространяя в соцсетях информацию про выброс метана в белградский водопровод.
Они утверждали, что вода в сербской столице загрязнена «канцерогенными частицами» и в ближайшие несколько дней пить её нельзя. Теперь злоумышленникам предъявлено обвинение в нагнетании паники путём распространения заведомо ложной информации.
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Прокуратура Сербии приняла решение возбудить уголовное дело в отношении двух мужчин, которые пытались посеять панику, распространяя в соцсетях информацию про...
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