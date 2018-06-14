Новый рекорд Гиннесса по набиванию мяча установили футбольные болельщики в Польше

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Как войти в историю спорта, если не участвуешь в чемпионате мира по футболу? В Кракове нашли решение.

Более тысячи 400 человек собрались, чтобы одновременно набить футбольный мяч. Учитывая разный уровень подготовки участников, спортивный флешмоб продолжался всего десять секунд. Тем не менее этого хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее в Кракове уже установили подобное достижение: тогда люди набивали волейбольные мячи. Главная идея таких акций: спорт доступен каждому!