Авиаторы 12 стран примут участие в чемпионате мира по вертолетному спорту, который впервые пройдет в Минске с 23 по 29 июля. Выступления состоятся на аэродроме Боровая перед его полным закрытием, а посетить их можно будет бесплатно, рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).

В Минск прилетят сборные Германии, Австрии, Великобритании, Польши и Украины. Также выступят авиаторы из Бельгии и Китая. Конкуренцию составят и российские экипажи, победившие в предыдущем чемпионате. Также поступила заявка на участие от нигерийских вертолетчиков.





Беларусь на вертолетном мундиале представят семь экипажей. В частности, на вертолете Ми-2 выступят в тандеме пилот Алексей Мочанский и оператор Антон Данченко. Белорусские спортсмены имеют разряды мастеров спорта международного класса и богатый опыт выступлений. Также в чемпионате примут участие глава БФАС Александр Центер вместе с напарником Владимиром Стриенком. Вместе с российскими авиаторами белорусская команда считаются фаворитами предстоящих соревнований.

Впервые на чемпионате мира определят победителей среди женских команд. Свои экипажи из девушек-авиаторов выставит и белорусская сборная.

Команды будут выступать на вертолетах Robinson R-44 и Ми-2. Одни сборные прилетят на своих, другие — воспользуются авиапарком организаторов. Британцы будут соревноваться на маленьком R-22 — вертолет этой модели впервые появится в небе над Минском.

Экипажи будут соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете. Не обойдется и без фирменной дисциплины — слалома, когда с парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки и направить в ворота.





Кроме того, в рамках чемпионата мира пройдут вертолетные гонки. Победителей определят в формате турнира «на выбывание»: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Гонки на вертолетах смотрятся очень эффектно и всегда вызывают большой интерес у зрителей.

Кроме того, в Минске с 28 по 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #Пронебо. Зрителям покажут различные летательные аппараты: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты. Вход — свободный.

Фестиваль и мировой чемпионат станут последними авиационным мероприятиями, которые пройдут на аэродроме Боровая. Тем самым у минчан будет возможность взглянуть на известное место до его полного закрытия.

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