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В Борисове местные жители заставили церковь отказаться от планов строить храм в парке
Борисовская епархия отказалась от идеи строить церковь в ландшафтно-рекреационной зоне на улице Ватутина в Борисове.
«Изначально в планах инициативной группы прихода в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского было желание облагородить зеленый уголок природы между жилыми домами и украсить его церковью. В процессе обсуждения данные предложения далеко не у всех граждан микрорайона встретили понимание и поддержку; не видится, к сожалению, это и в перспективе, — сказано в официальном
В связи с этим Борисовская епархия Белорусской Православной Церкви приняла решение отказаться от выделенного участка земли. Доброе, богоугодное дело не может совершаться в условиях противостояния, разногласий и взаимных обид».
Напомним, решение Борисовского райисполкома выделить обширный земельный участок в ландшафтно-рекреационной зоне на улице Ватутина для строительства храмового комплекса, включающего церковь, церковную лавку и воскресную школу, вызвало неприятие у многих жителей микрорайона. Жители Ватутина активно боролись за свою зеленую зону,
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Борисовская епархия Белорусской православной церкви приняла решение отказаться от выделенного участка земли. "Богоугодное дело не может совершаться в условиях...
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