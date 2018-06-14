В Борисове местные жители заставили церковь отказаться от планов строить храм в парке

Борисовская епархия отказалась от идеи строить церковь в ландшафтно-рекреационной зоне на улице Ватутина в Борисове.



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«Изначально в планах инициативной группы прихода в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского было желание облагородить зеленый уголок природы между жилыми домами и украсить его церковью. В процессе обсуждения данные предложения далеко не у всех граждан микрорайона встретили понимание и поддержку; не видится, к сожалению, это и в перспективе, — сказано в официальном обращении пресс-службы Борисовской епархии. — Вместе с тем противники строительства храма, как правило, не испытывают враждебные чувства по отношению к Церкви как таковой.

В связи с этим Борисовская епархия Белорусской Православной Церкви приняла решение отказаться от выделенного участка земли. Доброе, богоугодное дело не может совершаться в условиях противостояния, разногласий и взаимных обид».

Напомним, решение Борисовского райисполкома выделить обширный земельный участок в ландшафтно-рекреационной зоне на улице Ватутина для строительства храмового комплекса, включающего церковь, церковную лавку и воскресную школу, вызвало неприятие у многих жителей микрорайона. Жители Ватутина активно боролись за свою зеленую зону, выступая против постройки храмового комплекса . Люди протестовали не против церкви, а против любой застройки остатков соснового леса, оказавшегося среди многоэтажек. Они считали, что «стройка на месте ландшафтно-рекреационной зоны незаконна» — и даже записали видеообращение к местным властям и СМИ.