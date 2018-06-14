Чем рискуют люди среднего возраста, которые не следят за своим питанием и не занимаются спортом

Вы — человек среднего возраста, который давно уже откладывает решение заняться своим здоровьем? В таком случае у нас для вас плохие новости: сразу несколько исследований указывают, что такое поведение чревато самыми пагубными последствиями.



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Согласно результатам двух недавних исследований, повышенное кровяное давление в среднем возрасте увеличивает риск развития деменции, а люди, которые не пытаются улучшить состояние своего тела, повышают риск преждевременной смерти.

Так насколько опасно отсутствие должной физической подготовки в среднем возрасте и приведет ли это гарантированно к слабому здоровью в старости?

Риск деменции

Исследование, результаты которого были опубликованы в European Heart Journal , указывают на то, что среди людей 50-летнего возраста, у которых систолическое артериальное давление находится на уровне 130 мм рт.ст. и выше, шанс развития деменции в более позднем возрасте в полтора раза выше, чем у людей с идеальным кровяным давлением.

Тут следует отметить, что это ниже 140 мм рт. ст — именно такое давление считается в Великобритании повышенным.

Ученые говорят, что, возможно, связь несколько повышенного кровяного давления объясняется результатами микроинсультов, которые прошли незамеченными для человека.

Также следует подчеркнуть, что результаты исследования, в котором участвовали 8639 человек, указывают на связь между повышенным давлением в 50-летнем возрасте и риском развития деменции, но не отвечают на вопрос, что является причиной, а что следствием.

Подобной связи не было обнаружено среди людей, достигших 60 или 70 лет.

Кроме того, у определенного процента населения и так есть шанс развития в будущем деменции.

Считается, что после 45 лет каждый десятый мужчина и каждая двадцатая женщина живут с риском развития болезни Альцгеймера, самой распространенной формы деменции.

Физическая слабость

Давно известно, что физическая слабость повышает риск медицинских проблем в пожилом возрасте, частично из-за того, что немощные люди чаще падают и наносят себе увечья.

Но новое исследование, опубликованное в журнале Lancet Public Health , в рамках которого изучались медицинские истории 493 737 человек, указывает на то, что физическая слабость в раннем возрасте, судя по всему, является индикатором проблем со здоровьем в возрасте пожилом, а также указывает на повышенный риск преждевременной смерти.

Ученые определили физически слабыми людей, у которых наблюдались не менее трех следующих проблем со здоровьем:

Потеря веса

Постоянная усталость

Слабая хватка кистей рук

Низкая физическая активность

Медленная скорость ходьбы

С учетом множества других факторов (таких как социально-экономический статус, число долгосрочных расстройств организма, курение, употребление алкоголя и т.д.), ученые обнаружили, что у физически слабых мужчин в возрасте от 37 до 45 лет риск преждевременной смерти был в два с половиной раза выше, чем у мужчин того же возраста в хорошей физической форме.

Те же результаты наблюдались и в других возрастных группах (45−55, 55−65 и 65−73).

Похожие результаты были и среди женщин старше 45 лет.

У физически слабых людей чаще развивались такие болезни, как рассеянный склероз и синдром хронической усталости.

По мнению автора исследования, профессора Франсиса Мэйра из Университета Глазго, это означает, что вопросами физической подготовки организма следует заниматься в гораздо более раннем возрасте.

Что делать?



Фото: Reuters

Доктор Питер Хэнлон, один из участников исследования, говорит, что физическую слабость можно побороть, особенно если она будет обнаружена в достаточно раннем возрасте.

Люди, находящиеся не в самой лучшей физической форме, как можно раньше должны перейти на здоровый образ жизни, призывает Илария Беллантуоно, профессор по вопросам скелето-мышечного старения в Университете Шеффилда.

«Главное — здоровая диета и физические упражнения. Это единственное, что приносит результаты», — говорит она.

Чтобы понизить уровень кровяного давления, следует сбросить лишний вес, прекратить курить, резко сократить потребление алкоголя и соли.

Такие же советы дает тем, кто опасается развития деменции, Лора Фиппс из благотворительной исследовательской организации Alzheimer Research UK, изучающей болезнь Альцгеймера.

Но как убедить людей поменять свой стиль жизни?

Профессор Беллантуоно говорит, что предупреждения о грядущих проблемах со здоровьем действуют далеко не на всех.

Вместо этого следует найти какую-то другую, важную для таких людей мотивацию.

«Это может быть чем-то простым — например, встречи с внуками или походы на стадион смотреть футбол», — говорит эксперт.