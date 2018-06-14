Троллейбус сбил в Бресте девочку на велосипеде, она в реанимации

Водитель троллейбуса был трезв и имеет большой стаж работы.

Инцидент произошел вечером 14 июня. По данным брестского ГАИ, 12-летняя школьница на велосипеде пересекала дорогу проезжую часть. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. Тяжесть ее состояния пока неизвестна.

За 21 год управления транспортными средствами водитель троллейбуса трижды привлекался к административной ответственности.