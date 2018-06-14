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Троллейбус сбил в Бресте девочку на велосипеде, она в реанимации
Водитель троллейбуса был трезв и имеет большой стаж работы.
Инцидент произошел вечером 14 июня. По данным брестского ГАИ, 12-летняя школьница на велосипеде пересекала дорогу проезжую часть. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. Тяжесть ее состояния пока неизвестна.
За 21 год управления транспортными средствами водитель троллейбуса трижды привлекался к административной ответственности.
Причины произодешего пока достоверно неизвестны. Сейчас проводится проверка,
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Водитель троллейбуса был трезв и имеет большой стаж работы.
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