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Нужны все-таки квалифицированные кадры

15.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Нужны все-таки квалифицированные кадры
В понедельник, 11 июня, на еженедельном совещании с руководителями районных служб председатель райисполкома Виктор Полуянов акцентировал внимание на вопросах наведения порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов. Также была проанализирована  оперативная обстановка в районе, заслушаны отчеты о работе руководителей.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. По сообщению начальника Октябрьского РОЧС Руслана Кастюкевича, за период с 3 по 10 июня в Гомельской области произошло 9 пожаров, в республике – 137, на которых погибли 13 человек. Всего с начала года в стране зарегистрировано 2872 пожара и других чрезвычайных происшествий, на которых погибли 279 человек, в том числе трое детей. За аналогичный период прошлого года – 2453 пожара, 217 погибших, в том числе двое детей.

СМОТРОВЫЕ КОМИССИИ района за прошлую неделю обследовали 94 домовладения различных категорий граждан. Всего с начала года проведены обследования 2190 домовладений, выявлено 89 фактов, представляющих угрозу жизнедеятельности, из которых в настоящее время устранен 51.

ПРАВОПОРЯДОК. В Октябрьский РОВД за прошедшую неделю поступило 53 сообщения и заявления о преступлениях и правонарушениях, проинформировал временно исполняющий обязанности по должности начальника РОВД Сергей Воробьев. Возбуждено одно уголовное дело за кражу личного имущества. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения задержаны пять неработающих граждан района. За нахождение в нетрезвом виде на рабочем месте привлечен к ответственности работник одного из сельхозпредприятий. За самогоноварение составлено два административных протокола на жителей сельской местности.  

В ходе проведения рейдовых мероприятий по проверке сохранности товарно-материальных ценностей и работе сторожевой охраны в организациях района нарушений выявлено не было.

Сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к ответственности 79 нарушителей Правил дорожного движения, в том числе четыре водителя – за отсутствие прав на управление транспортными средствами, пять – за нарушение скоростных режимов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. По состоянию на 1 июня в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоит 5131 получатель пенсий и пособий. Государственная адресная социальная помощь оказана 168 семьям. В основном это многодетные семьи, имеющие инвалидов.

На учете в секторе занятости состоит 50 безработных граждан и 7 обратившихся за содействием в трудоустройстве. По направлениям органов по труду, занятости и социальной защите  оказано содействие в трудоустройстве на работу 49 гражданам, в том числе  39 безработным.

В районе имеется 190 вакансий:  в городской местности – 94, в сельской – 96.

В районе сохраняется низкий образовательный уровень безработных. Доля лиц, имеющих начальное, общее базовое и общее среднее образование составляет 38%. На фоне роста требований нанимателей к качеству рабочей силы сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда района.

С целью содействия занятости населения подготовлены и проведены 7 мини-ярмарок вакансий, день открытых дверей для учащихся учреждений образования.

 Елена СТАРИНОВИЧ.    

 
 
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  В понедельник, 11 июня, на еженедельном совещании с руководителями районных служб председатель райисполкома Виктор Полуянов акцентировал внимание на вопросах...
 
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