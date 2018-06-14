В Минске появился секс-шоп с беларуским названием. Вернее, открылся он уже три месяца назад, но власти только-только согласовали вывеску, пишет the Village Беларусь. Теперь на Кальварийской есть «Iнтым-крама Каханне». Как оказалось, название выбрал владелец сети. «Такое название было выбрано, потому что «каханне» перевести на русский, как по мне, невозможно», — рассказала сотрудница магазина. Основной язык в магазине все-таки русский, но с беларускоязычным покупателем будут общаться на мове. Кстати, в ассортименте магазина есть и отечественные товары: «шмаравідла» «Ёska» и БДСМ-наборы Taboo.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске появился секс-шоп с названием на беларуском языке В Минске появился секс-шоп с беларуским названием. Вернее, открылся он уже три месяца назад, но власти только-только согласовали вывеску, пишет the Village Беларусь....