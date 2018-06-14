Загорал в движении. В Рогачеве пассажир авто во время поездки лежал на крыше

На какие только ухищрения не идут пассажиры, когда машина маленькая, а ехать надо. В Рогачеве мужчина в плавках выбрал весьма нестандартный способ передвижения — на крыше авто.





Дополнительного экстрима его трюку добавлял еще и факт, что машину для этих целей он выбрал не самую удобную: в Opel Tigra миниатюрная покатая крыша.

В сводках ГАИ случай не фигурировал, и это дает основания надеяться, что загорелый рогачевский экстремал жив и здоров.