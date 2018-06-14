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Загорал в движении. В Рогачеве пассажир авто во время поездки лежал на крыше
На какие только ухищрения не идут пассажиры, когда машина маленькая, а ехать надо. В Рогачеве мужчина в плавках выбрал весьма нестандартный способ передвижения — на крыше авто.
Дополнительного экстрима его трюку добавлял еще и факт, что машину для этих целей он выбрал не самую удобную: в Opel Tigra миниатюрная покатая крыша.
В сводках ГАИ случай не фигурировал, и это дает основания надеяться, что загорелый рогачевский экстремал жив и здоров.
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В Рогачеве мужчина в плавках выбрал весьма нестандартный способ передвижения - на крыше авто.
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