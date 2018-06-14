40 обысков и 15 арестов: таможенники раскрыли преступную схему в Бресте

Участники преступной группы ввозили из Польши ткани, используя льготы по уплате таможенных платежей, хотя товар реализовывали на территории Беларуси, возбуждено уголовное дело.



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Преступная схема уклонения от уплаты таможенных платежей раскрыта в Брестской области, об этом Sputnik сообщили в Государственном таможенном комитете.

Белорусская фирма пользовалась льготами по уплате таможенных платежей, которые предоставляются организациям, экспортирующим товары из Беларуси. При этом участники преступной группы привозили из Польши ткани, но не вывозили их за границу, как должны были, а продавали на территории Брестской области. Чтобы скрыть махинации, предприниматели оформляли документы на поставку тканей с использованием цепочки коммерческих структур из России.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий на одном из складов Бреста таможенники зафиксировали разгрузку очередной партии товара. Здесь же и были задержаны несколько граждан из числа преступной группы. Всего при проведении неотложных следственных действий установлено 15 эпизодов незаконной деятельности, задержаны в разных регионах страны другие лица, причастные к реализации противоправной схемы", — рассказали в ГТК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий провели больше 40 обысков и 15 арестов имущества. У подозреваемых изъяли валюту, материальные ценности, а также документы, печати и штампы, подтверждающие преступную деятельность. Арест наложен на имущество на сумму более 100 тысяч долларов. Ущерб от неуплаты таможенных платежей составил, по предварительной оценке, свыше 50 тысяч долларов.

По факту уклонения от уплаты таможенных платежей УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Беларуси. По делу проходят 16 человек. В ходе расследования будет дана правовая оценка прочим эпизодам преступной деятельности группы.