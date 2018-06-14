Нежарко — и хорошо. Погода на Брестчине в выходные

Нежарко и комфортно будет в эти выходные в Бресте. По предварительным данным Белгидромета, на следующей неделе задождит, а пока — наслаждаемся солнышком и теплом!



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Сегодня, 15 июня, будет 22−24°С, переменная облачность, без осадков.

В субботу немного похолодает — до +21°С, тоже без осадков.

В воскресенье, 17 июня, снова до 24 °C и переменная облачность.



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Теплая погода сохранится и на следующей неделе, но брестчан ожидают редкие дожди.