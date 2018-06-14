|
Нежарко — и хорошо. Погода на Брестчине в выходные
15.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Нежарко и комфортно будет в эти выходные в Бресте.
Сегодня, 15 июня, будет 22−24°С, переменная облачность, без осадков.
В субботу немного похолодает — до +21°С, тоже без осадков.
В воскресенье, 17 июня, снова до 24 °C и переменная облачность.
Теплая погода сохранится и на следующей неделе, но брестчан ожидают редкие дожди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нежарко и комфортно будет в эти выходные в Бресте. По предварительным данным Белгидромета, на следующей неделе задождит, а пока — наслаждаемся солнышком и теплом! ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)