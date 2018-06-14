Электронная услуга передачи данных о не занятых в экономике гражданах будет доступна с 1 сентября

Новая услуга - передача персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, - с 1 сентября будет доступна на Едином портале электронных услуг, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).



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Владельцем услуги является Министерство труда и социальной защиты Беларуси. Для ее получения по технологии "система-система" необходимо организовать канал связи с пропускной способностью не менее 1 Мб/с, приобрести технологический сертификат Республиканского удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (РУЦ ГосСУОК), направить заявку на оказание электронных услуг, обеспечить наличие типового или виртуального адаптера, заключить договор на оказание электронной услуги на безвозмездной основе.

Услуга в личном кабинете на Едином портале электронных услуг будет доступна после приобретения сертификата открытого ключа и заключения договора на оказание электронной услуги на безвозмездной основе.

"Передача посредством ОАИС (общегосударственная автоматизированная информационная система) списков идентификационных номеров, иных персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 сентября", - рассказали в НЦЭУ.

Как сообщалось ранее, база данных не занятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря. Практически весь 2018 год отводится на отработку межведомственного взаимодействия по ее формированию.