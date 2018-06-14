Памятную скамью мастера-гончара Антона Токаревского откроют в Пружанах

В Пружанах сегодня во время вечера керамики торжественно откроют памятную скамью народного мастера-гончара Антона Токаревского, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель районного экологического общественного объединения "Агротур" Елена Левчук.



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Мероприятие предусмотрено инициативой "Возрождение аутентичного ремесла керамики как катализатора развития камерного туризма на Пружанщине" по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН). Инициатива направлена на содействие повышению туристического потенциала Пружанского района.

"Таким образом в Год малой родины мы решили увековечить память нашего выдающегося земляка. По сути, получился маленький шедевр, украшение для города и парка. Хотим, чтобы дети, взрослые не просто пришли и посидели на скамье, а знали и помнили человека, который много сделал для Пружан. Антон Токаревский был последним известным мастером, владевшим старинной технологией черноглянцевой керамики. Наша цель - возродить уникальное ремесло", - сказала Елена Левчук.



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Арт-объект расположился на территории музея-усадьбы "Пружанский палацик", где тремя месяцами ранее была открыта гончарная мастерская. Памятная скамья выполнена из бетона и украшена мозаикой. В центре находится гончарный горн, стилизованный одновременно под птицу с распростертыми крыльями, и солнце, символизирующее огонь. Идея и дизайн арт-объекта принадлежит местной керамистке Наталии Грицко. Автору помогали с воплощением участники пленэра, который в эти дни проходит в Пружанском районе.

Художники-керамисты из Бреста, Минска, Гродненской области под руководством народного мастера Беларуси Василия Логвина соорудили на территории экоагроусадьбы "Арт-прастора "Птах" уличную печь - прообраз той, которую использовал Антон Токаревский. Каждый из них к сегодняшнему вечеру подготовил свой вариант знаменитой пружанской задымленной керамики. В программе мероприятия - выставка, посвященная народному гончару, ярмарка-продажа работ участников пленэра, мастер-классы по гончарству для взрослых и детей, концертная программа творческих коллективов Пружанского района.