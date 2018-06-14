ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятную скамью мастера-гончара Антона Токаревского откроют в Пружанах

15.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Пружанах сегодня во время вечера керамики торжественно откроют памятную скамью народного мастера-гончара Антона Токаревского, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель районного экологического общественного объединения "Агротур" Елена Левчук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56427.php

Памятную скамью мастера-гончара Антона Токаревского откроют в Пружанах

Мероприятие предусмотрено инициативой "Возрождение аутентичного ремесла керамики как катализатора развития камерного туризма на Пружанщине" по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН). Инициатива направлена на содействие повышению туристического потенциала Пружанского района.

"Таким образом в Год малой родины мы решили увековечить память нашего выдающегося земляка. По сути, получился маленький шедевр, украшение для города и парка. Хотим, чтобы дети, взрослые не просто пришли и посидели на скамье, а знали и помнили человека, который много сделал для Пружан. Антон Токаревский был последним известным мастером, владевшим старинной технологией черноглянцевой керамики. Наша цель - возродить уникальное ремесло", - сказала Елена Левчук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56427.php

Памятную скамью мастера-гончара Антона Токаревского откроют в Пружанах

Арт-объект расположился на территории музея-усадьбы "Пружанский палацик", где тремя месяцами ранее была открыта гончарная мастерская. Памятная скамья выполнена из бетона и украшена мозаикой. В центре находится гончарный горн, стилизованный одновременно под птицу с распростертыми крыльями, и солнце, символизирующее огонь. Идея и дизайн арт-объекта принадлежит местной керамистке Наталии Грицко. Автору помогали с воплощением участники пленэра, который в эти дни проходит в Пружанском районе.

Художники-керамисты из Бреста, Минска, Гродненской области под руководством народного мастера Беларуси Василия Логвина соорудили на территории экоагроусадьбы "Арт-прастора "Птах" уличную печь - прообраз той, которую использовал Антон Токаревский. Каждый из них к сегодняшнему вечеру подготовил свой вариант знаменитой пружанской задымленной керамики. В программе мероприятия - выставка, посвященная народному гончару, ярмарка-продажа работ участников пленэра, мастер-классы по гончарству для взрослых и детей, концертная программа творческих коллективов Пружанского района.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пружанах сегодня во время вечера керамики торжественно откроют памятную скамью народного мастера-гончара Антона Токаревского, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водная стихия на Быховщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика