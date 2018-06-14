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В аг. Б.Мотыкалы водитель на автомобиле Пежо сбил пожилую велосипедистку

15.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации очевидцев, 14 июня 2018 года около 17 часов в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района транспортным средством Пежо был совершён наезд на велосипедистку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56426.php

В аг. Б.Мотыкалы водитель на автомобиле Пежо сбил пожилую велосипедистку

Пожилую женщину забрала скорая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56426.php

В аг. Б.Мотыкалы водитель на автомобиле Пежо сбил пожилую велосипедистку


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56426.php

В аг. Б.Мотыкалы водитель на автомобиле Пежо сбил пожилую велосипедистку

 
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По информации очевидцев, 14 июня 2018 года около 17 часов в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района транспортным средством Пежо был совершён наезд на...
 
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