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В аг. Б.Мотыкалы водитель на автомобиле Пежо сбил пожилую велосипедистку
15.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
По информации очевидцев, 14 июня 2018 года около 17 часов в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района транспортным средством Пежо был совершён наезд на велосипедистку.
Пожилую женщину забрала скорая.
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По информации очевидцев, 14 июня 2018 года около 17 часов в агрогородке Большие Мотыкалы Брестского района транспортным средством Пежо был совершён наезд на...
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