Осторожно, падают окна! Необычное предупреждение в Бресте

Чего только у нас не падает, на этот раз - окна. Необычный фотофакт прислал читатель, он уверяет, что это Брест. В нашем распоряжении есть даже название компании, но мы решили не публиковать его.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56425.php

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Пожалуй, это было бы смешно, если бы не так опасно. Но, раз есть предупреждение, значит надо быть внимательным и не стоять и не ходить где не надо.