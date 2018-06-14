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Осторожно, падают окна! Необычное предупреждение в Бресте
15.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Чего только у нас не падает, на этот раз - окна. Необычный фотофакт прислал читатель, он уверяет, что это Брест. В нашем распоряжении есть даже название компании, но мы решили не публиковать его.
Пожалуй, это было бы смешно, если бы не так опасно. Но, раз есть предупреждение, значит надо быть внимательным и не стоять и не ходить где не надо.
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Чего только у нас не падает, на этот раз - окна. Необычный фотофакт прислал читатель, он уверяет, что это Брест. В нашем распоряжении есть даже название компании, но...
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