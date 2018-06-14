Брестское футбольное «Динамо» продвигает образ председателя правления клуба Диего Марадоны в клубной продукции. Уже выпущены майки c его портретом, а теперь Диего появился и на фирменных динамовских пряниках. Приобрести «Марадону в глазури» можно в фан-магазине клуба по два рубля за штуку.



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Заместитель генерального директора ОАО «Берестейский пекарь» Николай Горностайрассказал, что заказ поступил на выпуск пряников к матчу 13 июня:

— Играли «Динамо» (Брест) и «Динамо» (Минск). К этому матчу, который прошел на брестском стадионе, динамовцы заказали пробную партию пряников — 150 штук.

13 июня брестское «Динамо» разошлось миром со столичными одноклубниками в матче 11-го тура чемпионата страны в высшей лиге — 1:1.

На этот матч председатель правления брестского «Динамо» не приехал. А вот 14 июня его можно было увидеть в ВИП-ложе «Лужников»: легенда футбола смотрел матч открытия чемпионата мира .