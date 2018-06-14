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Сергей Кривец перешел в брестское "Динамо"

15.06.2018 12:34 — Разное | Tut.by  
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о подписании контракта с белорусским полузащитником Сергеем Кривцом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.


Футболист присоединится к команде и начнет тренировки на следующей неделе.

Кривец родился 8 июня 1986 года в Гродно. В 2003 году он начал профессиональную карьеру в составе минского «Локомотива». Спустя три года состоялся переход в БАТЭ, где за четыре года он выиграл четыре чемпионата Беларуси, а также принял участие в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА. В 2009 году Кривец был признан лучшим игроком высшей лиги. Всего за БАТЭ он провел 92 матча и забил 29 мячей.

В декабре 2009 года Сергей подписал контракт с познаньским «Лехом» и уже весной 2010 года выиграл чемпионат Польши. За «Лех» Кривец провел 59 игр, забив в них 8 мячей.

Осенью 2012 года полузащитник отправился в китайский Нанкин и подписал контракт с клубом «Цзянсу Сунин». Единственным трофеем в Китае для Кривца стал Суперкубок, выигранный в 2013 году. Осенью этого же года он вернулся в БАТЭ и выиграл следующий чемпионат Беларуси и Суперкубок страны.

С 2014 по 2016 год Кривец играл во французском «Метце», где провел 36 матчей и забил 2 мяча.

В сезоне 2016/2017 выступал за польскую «Вислу» (23 игры, 2 гола). Последним клубом Кривца была польская «Арка» из Гдыни.

В составе сборной Беларуси провел 38 матчей и забил 5 мячей.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" сообщил о подписании контракта с белорусским полузащитником Сергеем Кривцом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.
 
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