В Горках новые руководители Белгосстраха, ОАО «Горки Бытуслуги» и ДРСУ-127

Директор представительства Белгосстраха по Горецкому району

С 10 мая на эту должность утверждена Наталья Николаевна ДОСКОЧ.

Наталья Николаевна родом из д. Островы Червенского района Минской области. Окончила Минский государственный аграрно-коммерческий колледж, Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности коммерческая дятельность.

Трудовая биография Н. Н. Доскоч началась с апреля 2001 года с должности экономиста открытого акционерного общества «Червенская райагропромтехника». Затем — исполняющей обязанности главного экономиста данного предприятия.

В системе представительства Белгосстраха Наталья Николаевна работает с 2001 года. Начинала страховым агентом представительства Белгосстраха по Горецкому району. С 2008 по 2011 гг. — специалистом 1-й категории, а с 2011 по май 2018 — ведущим специалистом этого представительства. И в настоящее время руководит районным структурным подразделением Белгосстраха в нашем районе.

Директор ОАО «Горки Бытуслуги»

С 8 июня 2018 года руководителем открытого акционерного общества «Горки Бытуслуги» назначена Светлана Леонидовна ШАПУЛИНА, которая до этого работала здесь же главным экономистом на протяжении пяти лет.





Светлана Леонидовна родом из соседнего Мстиславского района, д. Богатьковка. Имеет высшее образование — в 2008 г. окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности экономика и управление.

В разное время, начиная с 1995 года, работала в Горецком городском отделе социального обеспечения (социальным работником по обслуживанию одиноких пенсионеров), в ОАО «Горецкий завод напитков» (рабочей 2-го разряда), в Горецком районном узле почтовой связи (машинисткой; инспектором по кадрам).

В мае 2013 года Светлана Леонидовна пришла на работу с ОАО «Горки Бытуслуги» и бала назначена заместителем директора.

Начальник ДРСУ-127

Дорожное ремонтно-строительное управление № 127 филиала коммунального унитарного предприятия «Могилевоблдорстрой» с 10 апреля этого года возглавил Алексей Михайлович ТРАНТИН.





Новый руководитель дорожной организации района — уроженец г. Шклова. После окончания Могилевского машиностроительного института, где он получил специальность «строительство дорог и транспортных объектов», работа дорожным мастером ПУ-1 Минского областного унитарного предприятия ДРСУ-735 ПРСО «Минскоблдорстрой». В 2003 году вернулся на малую родину и продолжил свою профессиональную деятельность в филиале КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-175 г. Шклова. Работал здесь на разных должностях: начинал инженером по снабжению и комплектованию, затем был начальником планово-производственного бюро этого филиала. С 2010 по 2013 годы руководил ДРСУ-175.

С 2013 по 2014 трудился в должности начальника производственно-технического отдела КУП «Могилевоблдорстрой».

До назначения в Горки Алексей Михайлович три года работал ведущим инженером по техническому надзору территориальной группы Могилевского отдела управления технического надзора РУП «Белорусский дорожный инженерно-технический центр».

Желаем новым руководителям успешной плодотворной работы на новых постах, стабильности и благополучия их организациям.

Подготовила Галина КОЖЕВНИКОВА.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.