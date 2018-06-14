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В Горках новые руководители Белгосстраха, ОАО «Горки Бытуслуги» и ДРСУ-127

15.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках новые руководители Белгосстраха, ОАО «Горки Бытуслуги» и ДРСУ-127Директор представительства Белгосстраха по Горецкому району

  С 10 мая на эту должность утверждена Наталья Николаевна ДОСКОЧ.

Наталья Николаевна родом из д. Островы Червенского района Минской области. Окончила Минский государственный аграрно-коммерческий колледж, Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности коммерческая дятельность.

Трудовая биография Н. Н. Доскоч началась с  апреля 2001 года с должности экономиста открытого акционерного общества «Червенская райагропромтехника». Затем —  исполняющей обязанности  главного экономиста  данного предприятия.

В системе представительства Белгосстраха Наталья Николаевна работает с  2001 года. Начинала  страховым агентом представительства Белгосстраха по Горецкому району. С 2008 по 2011 гг. — специалистом 1-й категории, а с 2011 по май 2018 — ведущим специалистом этого  представительства. И в настоящее время руководит районным структурным подразделением Белгосстраха в нашем районе.

Директор ОАО «Горки Бытуслуги»

С 8 июня 2018 года руководителем открытого акционерного общества «Горки Бытуслуги» назначена Светлана Леонидовна ШАПУЛИНА, которая до этого работала здесь же  главным экономистом на протяжении пяти лет.

В Горках новые руководители Белгосстраха, ОАО «Горки Бытуслуги» и ДРСУ-127

Светлана Леонидовна родом из соседнего Мстиславского района, д. Богатьковка. Имеет высшее образование — в 2008 г. окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности экономика и управление.

В разное время, начиная с 1995 года, работала в Горецком  городском отделе социального обеспечения (социальным работником по обслуживанию одиноких пенсионеров), в ОАО «Горецкий завод напитков» (рабочей 2-го разряда),  в Горецком районном узле почтовой связи (машинисткой; инспектором по кадрам).

 В мае 2013 года Светлана Леонидовна пришла на работу с ОАО «Горки Бытуслуги» и бала назначена заместителем директора.

Начальник ДРСУ-127

Дорожное ремонтно-строительное управление № 127 филиала коммунального унитарного предприятия «Могилевоблдорстрой» с 10 апреля этого года возглавил Алексей Михайлович ТРАНТИН.

В Горках новые руководители Белгосстраха, ОАО «Горки Бытуслуги» и ДРСУ-127

Новый руководитель дорожной организации района — уроженец г. Шклова.  После окончания Могилевского машиностроительного института, где он получил специальность «строительство дорог и транспортных объектов», работа дорожным мастером ПУ-1 Минского областного унитарного предприятия ДРСУ-735 ПРСО «Минскоблдорстрой».  В 2003 году вернулся на малую родину и продолжил свою профессиональную деятельность в филиале КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-175 г. Шклова. Работал здесь на разных должностях: начинал инженером по снабжению и комплектованию, затем был начальником планово-производственного бюро этого филиала. С 2010 по 2013 годы руководил ДРСУ-175.

С 2013 по 2014 трудился в должности начальника производственно-технического отдела КУП «Могилевоблдорстрой».

До назначения в Горки Алексей Михайлович три года работал  ведущим инженером по техническому надзору территориальной группы Могилевского отдела управления технического надзора РУП «Белорусский дорожный инженерно-технический центр».  

Желаем новым руководителям успешной плодотворной работы на новых постах, стабильности и благополучия их организациям.

Подготовила Галина КОЖЕВНИКОВА. 

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Директор представительства Белгосстраха по Горецкому району   С 10 мая на эту должность утверждена Наталья Николаевна ДОСКОЧ. Наталья Николаевна родом из д....
 
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