В турнире по баскетболу 3х3 на II Европейских играх 2019 года в Минске выступят лучшие белорусские игроки. Об этом рассказал сегодня председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков в пресс-центре БЕЛТА.

Руководитель федерации подчеркнул, что это молодежное направление в Беларуси всерьез развивается в последние три года. «Попытки популяризировать баскетбол 3х3 были и ранее. Даже мне пришлось еще в начале 90-х принимать участие в таком турнире. С организацией чемпионата Palova баскетбол 3х3 значительно выросло число участников, особенно среди девушек. Конечно, нашим игрокам еще есть куда расти. Баскетбол 3х3 включен в программу II Европейских игр 2019 года, где белорусские команды должны выступить хорошо. Рассматриваем вариант привлечения ведущих баскетболистов из национальной сборной. Хотя понимаем, что это немного разные виды, баскетбол 3х3 более контактен. В этой дисциплине успеха могут добиваться игроки не столь высокорослые с хорошо поставленным броском, но будем рассматривать разные варианты, чтобы добиться высокого результата», — подчеркнул Максим Рыженков.

Председатель БФБ рассказал, что финальный этап чемпионата Беларуси 8-9 сентября станет тестовым перед Играми, а для тех спортсменов, кто выступит в июне 2019 года в Минске, это будет хороший шанс пополнить свою копилку очками в рейтинге и получить шанс сыграть на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Турнир по баскетболу 3х3 на II Европейских играх пройдет с 22 по 25 июня 2019 года в Palova-Арене. Два комплекта медалей будет разыграно в мужском и женском турнирах.

БЕЛТА.