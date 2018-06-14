Первое в Минской области отделение магнитно-резонансной томографии открылось сегодня в УЗ «Борисовская центральная районная больница», сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Александр Дрозд.

«В районных центрах Минской области таких аппаратов еще нет, мы первые. Оборудование поставлено по централизованной закупке Министерства здравоохранения», — отметил Александр Дрозд.

О том, что аппарат поступит в больницу, здесь узнали несколько лет назад. Тогда же силами района приступили к подготовке помещений для установки и монтажа оборудования. Сегодня это комфортное отделение, обустроенное с учетом современных технических и санитарных норм согласно проектной документации. Созданы кабинеты для врачей и комната ожидания для пациентов.

Приобретение аппарата МРТ позволит оперативно устанавливать точный диагноз и начинать лечение. Жителям Борисовского и прилегающих районов теперь не придется ездить в Минск на подобные обследования и стоять в листе ожидания.

Магнитно-резонансная томография — один из наиболее эффективных и точных методов диагностики заболеваний. МРТ дает возможность исследовать головной и спинной мозг, суставы и связочный аппарат, межпозвоночные диски, паренхиматозные органы брюшной полости (печень, селезенку, поджелудочную железу), а также желчевыводящие протоки, забрюшинное пространство (почки, надпочечники), средостение, органы малого таза (матка с придатками, простата), состояние мягких тканей, сосудов. Обследование на таком аппарате позволит максимально эффективно оценить состояние органов, тканей с высокой точностью определить границы патологических процессов и степень их распространения у пациента.

БЕЛТА.