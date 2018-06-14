В Циндао 15 июня открылась экспозиция белорусских производителей на специализированной выставке продукции из стран — членов, наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Выставка проводится во время мероприятий, сопутствующих саммиту ШОС.

«Участие в ней принимают 18 стран, в том числе страны — члены ШОС (Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Китай, Таджикистан, Узбекистан), страны-наблюдатели (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), страны-партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). Тематика выставки является универсальной и включает сельское хозяйство, машиностроение, пищевую и легкую промышленность, инновации, услуги образования, туристические возможности, товары народного потребления и другие отрасли экономики», — рассказали в БелТПП.

На выставочном стенде Беларуси представлена информация о продукции, товарах и услугах организаций-членов БелТПП, а также информация о стране и ее экспортном, инвестиционном и туристическом потенциале. Для потенциальных бизнес-партнеров подготовлены презентационные материалы Министерства спорта и туризма, Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», информационно-туристского центра «Минск».

Экспозиция белорусских производителей организована выставочным унитарным предприятием «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

БЕЛТА.